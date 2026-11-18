Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Investigatori di Campobasso a Berlino per il giallo di Pietracatella. Il 19 e 20 novembre il Robert Koch Institut analizza cinque reperti presi nella casa di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, uccise dalla ricina nel dicembre 2025: prima si cercano impronte e tracce biologiche, poi il veleno. Gli esami sono irripetibili e videoregistrati.

Caso ricina a Pietracatella, gli accertamenti

Una fase importante dell’inchiesta sul doppio avvelenamento di Pietracatella si sposta in Germania. Mercoledì 18 novembre gli uomini della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica di Campobasso sono arrivati a Berlino. Lì, giovedì 19 e venerdì 20 novembre, i laboratori del Robert Koch Institut esamineranno cinque oggetti portati via dalla casa di via Risorgimento, dove vivevano Antonella Di Ielsi e la figlia Sara Di Vita.

Il materiale da analizzare era stato sequestrato il 30 luglio. Quel giorno un pool di esperti del Robert Koch Institute, polizia tedesca e polizia italiana è entrato nell’abitazione alle 10 e ci è rimasto fino a sera. Gli oggetti sotto esame sono cinque: un sacchetto rosa con del kefir, un cestino dei rifiuti, una borraccia, una bottiglia con liquido e sedimenti sul fondo e una scatola di guanti da lavoro.

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Accertamenti irripetibili e videoregistrati

La sequenza delle analisi è stata decisa con cura. Gli specialisti cercheranno prima impronte latenti e tracce biologiche sugli oggetti. Solo dopo passeranno alla ricerca di residui della tossina. L’ordine serve a evitare che le prove tossicologiche cancellino segni utili a capire chi ha toccato quegli oggetti.

Gli esami sono stati disposti dalla Procura di Larino. Trattandosi di accertamenti tecnici irripetibili, saranno filmati dall’inizio alla fine e i verbali dovranno essere depositati entro cinque giorni. Indagati e familiari delle vittime sono stati informati e potranno assistere con i propri consulenti. Già in estate la procuratrice Elvira Antonelli aveva avvertito che servivano tempi lunghi: “Un’attività che non darà risultato immediato, i tamponi acquisiti dovranno ora essere processati in Germania”.

Il punto sul caso ricina

Il fascicolo per duplice omicidio premeditato resta contro ignoti, mentre cinque medici sono iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo. Un’amica di Antonella Di Ielsi è indagata per favoreggiamento: secondo l’accusa avrebbe taciuto che la donna le parlava di divorzio già dal 2019. Gianni Di Vita, marito di Antonella e padre di Sara, non è indagato.

Le analisi svolte a Berlino non hanno trovato anticorpi alla ricina né in lui né nella figlia Alice. Negli ultimi giorni la Questura ha ascoltato il marito di una storica amica di Di Vita, tecnico di laboratorio all’Istituto Agrario di Riccia, una delle scuole già controllate dalla polizia.