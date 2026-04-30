Avvelenate con la ricina a Pietracatella, i dubbi dalle flebo dell'amico infermiere al litigio in famiglia

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Il medico legale incaricato dalla Procura di Larino per gli accertamenti sulla morte di madre e figlia, avvelenate a Pietracatella, ha confermato la compatibilità con la ricina. Intanto proseguono le indagini sui decessi tra flebo praticate in casa ma non prescritte e possibili liti di una delle vittime con un parente.

I dubbi sul caso di madre e figlia avvelenate

Il giallo sulla morte di Antonella Di Ielsi e di sua figlia Sara Di Vita è ancora pieno di ombre. Tanti i dubbi a partire dal giorno in cui le due donne possano essere state avvelenate con la ricina.

Gli avvocati dei dottori sotto inchiesta per non aver individuato il veleno nel corpo delle vittime, segnalano che la ricina uccide una persona tra le 48 e le 72 ore. Se madre e figlia l’hanno ingerita durante la cena del 23, come mai Antonella è deceduta il 28 dicembre?

Ciò potrebbe portare a ipotizzare un secondo avvelenamento, forse il 26 dicembre.

ANSA

Il Corriere della Sera riporta un altro dubbio che riguarda le flebo praticate a casa da un infermiere amico di famiglia il 26 dicembre, il giorno dopo le dimissioni dall’ospedale. Nessun medico le avrebbe prescritte.

L’avvocato Terminiello ha convocato per il 5 maggio, in sede difensiva, l’infermiere che le ha fatte, disponibile a ripetere le sue parole già verbalizzate dalla Mobile.

La possibile lite con un parente

Tra le ipotesi che gli investigatori stanno seguendo c’è anche quella di possibili dissidi familiari tra cui quello di una delle vittime con una parente.

Una cugina è stata ascoltata due volte come persona informata sui fatti. Sono inoltre state sentite le compagne di classe di Alice, la primogenita 18enne che era andata a mangiare una pizza con amici la sera del 23 dicembre, quando si pensa possa essere avvenuto l’avvelenamento.

Anche il passato sentimentale di Gianni, descritto come un uomo che piace alle donne, è sotto osservazione. Un possibile movente potrebbe essere nato a causa di gelosie e invidie.

Le analisi del medico legale

Intanto Benedetta Pia De Luca, il medico legale incaricato dalla Procura di Larino per gli accertamenti sulla morte di madre e figlia, ha confermato “la compatibilità con la ricina“.

Su fegato e pancreas ci “sono segni compatibili con l’intossicazione acuta” ma “solo l’insieme dei risultati tossicologici, istologici e dell’autopsia, dirà la causa del decesso”, ha spiegato la dottoressa.