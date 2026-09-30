Avvelenate con la ricina a Pietracatella, il giallo della borsa di Antonella trovata a casa di Gianni Di Vita

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Nove mesi dopo l’inizio delle indagini, un altro colpo di scena investe l’inchiesta sul giallo di Pietracatella. All’interno della nuova abitazione di Gianni Di Vita la Squadra Mobile di Campobasso ha prelevato e acquisito una borsa che apparteneva alla moglie Antonella Di Ielsi, morta insieme alla figlia Sara Di Vita (15 anni) dopo un avvelenamento con la ricina. Cosa contenga la borsa e il motivo per cui è stata sequestrata non è dato saperlo. Emerge, piuttosto, che il 22 dicembre la donna avrebbe incontrato un uomo in uno degli uffici del marito, ma la natura di quell’incontro non è ancora nota, per ora.

Spunta la borsa di Antonella Di Ielsi

Come riporta Primo Piano Molise, nel corso dell’intensa giornata del 29 settembre, quando la Squadra Mobile di Campobasso ha perquisito i due uffici di Gianni Di Vita e la sua nuova abitazione, da quest’ultima è stata prelevata una borsa di Antonella Di Ielsi.

Il contenuto dell’accessorio e l’importanza della sua acquisizione non sono ancora noti. Secondo le indiscrezioni, il 22 dicembre la donna avrebbe incontrato un uomo nello studio del marito con cui lavorava. Quale fosse la natura di quell’incontro è, ad oggi, un mistero.

Pochi giorni dopo si sarebbe consumato il pasto risultato letale ad Antonella e alla figlia Sara, che ha portato le vittime alla morte mentre erano sotto osservazione presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Larino e condotte dalla Mobile guidata da Marco Graziano e dalla Sco (Servizio Centrale Operativo) della polizia di Stato di Roma, continuano a ritmo serrato.

La verità di zia Isuccia sul giallo di Pietracatella

Le telecamere di Dentro la Notizia hanno raggiunto la zia di Gianni Di Vita, nota come zia Isuccia, 92 anni, che a maggio 2026 era stata ascoltata in Questura. È stato detto che l’anziana, in occasione della vigilia di Natale, avrebbe preparato una torta che poi avrebbe offerto alla famiglia del nipote Gianni, ma che non avrebbe partecipato alla cena.

A Dentro la Notizia la 92enne respinge questa verità: “Quella torta non l’ho fatta, io ho portato il panettone, quello che si vende, al limoncello, e l’ho portato a mia cognata“. E aggiunge: “Io non ci vado mai lì, sono 15 anni che non esco”. Poi difende il nipote: “Gianni non ha fatto niente, nessuno ha fatto niente, non ce la facciamo più”.

Il “percorso” della ricina

Nel corso della stessa puntata di Dentro la Notizia, alla luce del sequestro della borsa di Antonella Di Ielsi, è stato mostrato un possibile “viaggio della ricina” fino alla morte delle due vittime.

Qualcuno ha prelevato la pianta e i semi di ricino per poi sintetizzare la ricina. Quest’ultima potrebbe essere stata introdotta in una borraccia ora sotto esame, la stessa che Antonella Di Ielsi poteva portare con sé nella borsa. Infine, il consumo letale della sostanza, probabilmente anche da parte di Sara Di Vita.