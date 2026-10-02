Avvelenate con la ricina a Pietracatella, individuato il computer su cui è stata fatta la ricerca sul veleno

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Trovato il computer da cui è stata fatta la ricerca sulla ricina che avrebbe provocato la morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita. La svolta sul caso è arrivata a distanza di alcune ore dall’accelerazione compiuta dalla procura di Larino sull’indagine, con le perquisizioni agli uffici di Gianni Di Vita, non indagato, e la convocazione in questura di persone potenzialmente informate sui fatti. Gli inquirenti hanno rintracciato l’indirizzo IP associato al pc da cui è partita la ricerca qualche giorno prima dei due omicidi di Pietracatella.

La scoperta del computer della ricerca sulla ricina

Come riportato da Adnkronos, l’indirizzo informatico è stato identificato negli Stati Uniti e porterebbe a un’area coincidente con la zona di Pietracatella.

Da quel computer, nei giorni precedenti alle feste di Natale del 2025, quando Antonella Di Ielsi e la 15enne Sara sono morte avvelenate, sarebbe stata fatta una ricerca sulle modalità di preparazione della ricina in polvere, che porterebbe all’individuazione di chi ha preparato la sostanza letale che ha ucciso madre e figlia.

ANSA

La possibile svolta sulle indagini a Pietracatella

Secondo quanto riferito da Adnkronos, gli inquirenti starebbero stringendo il cerchio non solo attorno all’autore della ricerca, ma anche chi avrebbe preparato concretamente il veleno e anche chi lo avrebbe portato a casa dei Di Vita.

Si tratterebbe di una vera e propria svolta nelle indagini, mentre gli esperti tedeschi, incaricati dalla procura di Larino di analizzare i reperti sequestrati a casa Di Vita, hanno chiesto una proroga di 30 giorni sugli esami in laboratorio.

Le convocazioni in questura

Le attività frementi della procura di Larino sono testimoniate dal via vai incessante registrato negli ultimi giorni nella questura di Campobasso.

Stando gli ultimi aggiornamenti riportati da Repubblica, nella giornata di venerdì 2 ottobre, gli inquirenti avrebbero ascoltato due donne come persone informate sui fatti.

Si tratterebbe di due persone parenti di due testimoni già sentiti negli scorsi mesi.

Mercoledì 30 settembre è stato invece ascoltato un amico dell’insegnante di Riccia vicina a Gianni Di Vita, in un’audizione considerata di particolare rilievo e sulla quale è mantenuto il massimo riserbo.

Nella giornata di martedì Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime, è tornato più volte negli uffici della questura per essere nuovamente ascoltato, dopo i sopralluoghi fatti nei sui studi, portando agli investigatori diversi computer, dispositivi elettronici e un hard disk.

“Gianni non è indagato, ma parte offesa – ha detto il suo avvocato, Vittorino Facciolla – gli è stato chiesto di far accedere la polizia in entrambi i suoi studi, di Pietracatella e Campobasso, e lui stesso ha accompagnato gli agenti, che hanno perquisito entrambi i locali”.