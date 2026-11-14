Avvelenate con la ricina a Pietracatella, investigatori a Berlino per nuovi accertamenti irripetibili

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

La prossima settimana è previsto un importante accertamento tecnico riguardante il caso delle due donne morte avvelenate dalla ricina a Pietracatella. Giovedì 19 novembre presso l’istituto Koch di Berlino verranno esaminati alcuni reperti per cercare tracce di ricina. Si tratta di materiale sequestrato nella casa di Pietracatella in cui Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita vivevano insieme al resto della famiglia.

Giallo della ricina, a Berlino nuovi accertamenti tecnici sui reperti

I reperti sono stati prelevati durante un sopralluogo nella casa di Pietracatella, in provincia di Campobasso, risalente allo scorso 30 luglio. Nello specifico, a finire sotto esame saranno un sacchetto rosa con Kefir, un cestino della spazzatura, una borraccia, una bottiglia con liquido e sedimenti sul fondo, un pacchetto con guanti da lavoro.

I tecnici dovranno verificare principalmente l’eventuale presenza di tracce di ricina, sostanza ritenuta dagli investigatori la causa della morte di madre e figlia avvenuta nel dicembre 2025.

ANSA

Morte avvelenate dalla ricina a Pietracatella, gli esami previsti

Gli accertamenti sono di tipo irripetibile è verranno eseguiti presso l’istituto Robert Koch di Berlino, in Germania, già incaricato di eseguire esami su tutti i 131 reperti sequestrati a Pietracatella oltre che su alimenti e liquidi.

La Procura di Larino ha disposto che le operazioni vengano videoregistrate e che i relativi verbali dovranno essere depositati entro cinque giorni. Trattandosi di un accertamento irripetibile, sul posto saranno presenti uomini della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica di Campobasso, oltre naturalmente alle parti offese e agli indagati nel caso della ricina.

È bene specificare che, al momento, la Procura di Larino procede contro ignoti per il reato di duplice omicidio premeditato, mentre cinque medici dell’ospedale di Campobasso risultano indagati per omicidio colposo.

Ricina, il marito di un’amica di Gianni Di Vita convocato in Questura

In attesa dell’esito degli accertamenti in programma la prossima settimana a Berlino, la procura molisana va avanti nell’inchiesta sul caso di madre e figlia morte per avvelenamento da ricina a Pietracatella.

Nella giornata di oggi, sabato 14 novembre, è stato convocato in Questura, a Campobasso, il marito di un’amica di vecchia data di Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime.

Si tratta di un tecnico di laboratorio che lavora all’Istituto Agrario di Riccia, scuola che nel corso dell’indagine, partita ormai da circa un anno, è stata perquisita dalla polizia. La prossima settimana, secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa, sono in programma altri interrogatori a persone informate sui fatti.