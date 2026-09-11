Avvelenate con la ricina a Pietracatella, inviato di Dentro la Notizia aggredito dal cugino di Gianni Di Vita

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

L’inviato di Dentro la Notizia Vincenzo Rubano è stato aggredito mentre si trovava a Pietracatella per un servizio sul giallo della ricina. Il corrispondente stava tentando di fare alcune domande al cugino di Gianni Di Vita, che sin dall’inizio delle riprese opponeva resistenza alle riprese. “Devi spegnere!”, gli ha urlato più volte, fino ad afferrare e strattonare il microfono. “Te l’ho già detto l’altra volta, non voglio parlare con te”, ha detto, mentre Rubano lo invitava a non arrabbiarsi.

Aggredito l’inviato di Dentro la Notizia

Venerdì 11 settembre Dentro la Notizia ha mandato in onda un servizio dell’inviato Vincenzo Rubano, in collegamento da Pietracatella per il giallo della ricina.

Rubano ha raggiunto un cugino di Gianni Di Vita, che in quel momento stava salendo a bordo della sua auto. All’arrivo della telecamera, l’uomo ha subito detto: “Non mi devi riprendere, non mi devi riprendere”.

L’inviato ha provato ad incalzarlo: “Che idea si è fatto di questa storia?”, ma il cugino di Gianni Di Vita non ha cambiato idea. “Non sono ca**i tuoi”, ha risposto.

Poi ha continuato: “Te l’ho detto l’altra volta, non voglio parlare con te“, ma Rubano ha insistito: “Non si arrabbi, noi siamo solo giornalisti”.

Il riferimento alla moglie

Poi l’uomo ha continuato: “Ti ho detto mille volte di non riprendere mia moglie, tu l’hai ripresa di nascosto“, e ha aggiunto: “Non mi rompere i co***oni”.

Quindi l’uomo è salito nuovamente a bordo dell’auto, ma quando Rubano si è avvicinato nuovamente il cugino di Gianni Di Vita ha riaperto lo sportello e ha tentato di afferrare il microfono. “Devi spegnere!”, ha urlato all’inviato. “Noi facciamo domande, lei può non rispondere”, ha sottolineato il corrispondente con tono pacato per tentare di placare gli animi.

Le ultime novità sul giallo della ricina di Pietracatella

Nella stessa puntata, tuttavia, l’inviato Vincenzo Rubano ha raccontato che le indagini sul giallo della ricina di Pietracatella potrebbero trovarsi a una svolta.

Nella giornata di giovedì 10 settembre presso la Questura di Campobasso ci sarebbe stato un summit tra la titolare delle indagini, la procuratrice di Larino Elvira Antonelli, e gli agenti della Squadra Mobile agli ordini di Marco Graziano. Secondo indiscrezioni, per chi indaga il movente della morte di Antonella Di Ielsi (50 anni) e della figlia Sara Di Vita è quello passionale.