Avvelenate con la ricina a Pietracatella, occhi sulla borraccia di Sara Di Vita: il giallo del reperto 100

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Resta ancora senza soluzione il giallo delle due donne morte avvelenate con la ricina a Pietracatella. Nei prossimi giorni gli investigatori italiani andranno a Berlino, al Robert Koch Institute, per svolgere analisi che potrebbero essere decisive per risolvere il caso della morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita. Analisi su cinque dei 131 reperti sequestrati a casa Di Vita. Le attenzioni sarebbero rivolte in particolare al reperto 100, una borraccia trovata sul pavimento tra il comodino e il letto della 15enne, al cui interno potrebbe forse esserci stato il veleno.

Avvelenate con la ricina, investigatori italiani a Berlino

Vanno avanti da quasi un anno le indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, mamma e figlia morte avvelenate con la ricina a Pietracatella nel dicembre 2025. Gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute hanno chiesto una proroga alla procura di Larino per la conclusione dei loro accertamenti.

Nei laboratori di Berlino hanno analizzato i 131 reperti prelevati lo scorso luglio nella casa Di Vita alla ricerca di tracce del veleno che ha ucciso le due donne tra il 27 e il 28 dicembre dell’anno scorso. I tecnici hanno ora richiesto la presenza della polizia italiana, ma anche dei rappresentanti delle parti, per timore di danneggiare le tracce su cinque reperti.

ANSA

Su questi cinque reperti saranno condotti la prossima settimana a Berlino accertamenti tecnici irripetibili utili a identificare eventuali tracce biologiche, dalle quali potrebbero arrivare novità importanti.

Pietracatella, analisi irripetibili su 5 reperti

Secondo quanto riporta Repubblica, si tratta di una borraccia, una bottiglia giallastra con dei sedimenti nel fondo, un cestino della spazzatura, un sacchetto rosa con del kefir e un pacchetto con guanti di lavoro.

Le analisi su questi cinque reperti potrebbero essere decisivi per la soluzione del giallo, in particolare quelle sul reperto numero 100, la borraccia che venne trovata sul pavimento della camera di Sara Di Vita, tra il comodino e il letto. L’ipotesi è che la borraccia contenesse il veleno che ha ucciso madre e figlia.

Il giallo della borraccia di Sara Di Vita

Su quella borraccia trovata accanto al letto di una delle due vittime era nato un piccolo giallo. I sospetti degli investigatori si erano concentrati su quel contenitore fin dal primo sopralluogo. Ascoltato dagli inquirenti, Gianni Di vita aveva però negato che moglie e figlia usassero abitualmente quella borraccia.

È probabile che Sara Di Vita, una volta a casa dopo le prime dimissioni dall’ospedale, abbia bevuto da quella borraccia, seguendo le raccomandazioni dei medici di idratarsi. La ricina che ha ucciso la ragazza potrebbe forse essere stata in quella borraccia.

Una ipotesi compatibile con l’assunzione di ricina successivamente al primo ricovero ipotizzata dai medici, che riscontrarono un quadro ben più grave quando madre e figlia tornarono in ospedale per la seconda volta.