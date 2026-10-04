Avvelenate con la ricina a Pietracatella, parla il medico che visitò i Di Vita: "Mai visto una cosa simile"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Proseguono le indagini per risolvere il caso di Pietracatella sulla morte di Antonella De Ielsi e della figlia Sara Di Vita. Secondo gli inquirenti si tratta di un duplice omicidio premeditato perpetrato tramite avvelenamento con la ricina. Nelle scorse ore ha parlato Pietro Vuotto, 58 anni, il medico del pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Campobasso che ha visitato Gianni Di Vita, Antonella e Sara, poco prima del decesso delle due donne. Assieme ad altri quattro colleghi è indagato per omicidio colposo.

Pietracatella, madre e figlia avvelenate con la ricina: parla il medico indagato

Vuotto, che è assistito legalmente dall’avvocato Pietro Terminiello, risulta indagato per omicidio colposo da prima che la Procura di Larino aprisse un fascicolo contro ignoti per duplice omicidio premeditato.

Intervistato dal Corriere della Sera, Vuotto ha ricordato i passaggi delle visite in ospedale della famiglia Di Vita. “Sia Sara che Antonella – ha ricordato – sono arrivate con un quadro gastroenteritico chiaro, avevano ambedue riferito di avere avuto diversi episodi di vomito e diarrea e tutte e due lamentavano dolori addominali, eravamo davanti a una patologia del tratto gastroenterico”.

ANSA

“Gianni aveva sintomi di tipo più generale, crampi muscolari, stanchezza, mal di testa e nausea. Diciamo sintomi non localizzati, generali”, ha aggiunto il medico, puntualizzando ciò che l’uomo gli avrebbe riferito: “Mi ha detto che aveva avuto nausea e io personalmente non l’ho mai visto vomitare“.

Vuotto ha proseguito spiegando che Gianni e Antonella hanno fatto “un po’ di accertamenti, anche Sara”. “A metà mattinata – ha dichiarato ancora il medico – Antonella che sta bene, viene nella mia stanza con le sue gambe, abbiamo un colloquio di 10 minuti, le dico quel che penso che lei abbia avuto, una patologia di tipo infettivo, la aggiorno sul marito e la figlia”.

Pietro Vuotto e le dimissioni della famiglia Di Vita dall’ospedale prima della tragedia

A questo punto marito e moglie furono dimessi. Non la figlia: “Trattengo Sara, questo perché era una ragazzina, più spossata, e alcuni valori meritavano un approfondimento: pensavo fosse necessario farla valutare da un infettivologo. Avevo anche chiesto eventuali esami precedenti per un confronto”.

Tuttavia la ragazza venne dimessa poche ore dopo, quello stesso giorno, nel pomeriggio, a seguito di una valutazione specialistica. “I colleghi – ha raccontato Vuotto – mi hanno riferito che stava bene, passeggiava in corridoio e chiedeva di tornare a casa a mangiare. Le raccomandarono di consumare pasti leggeri e di idratarsi”.

Il 27 dicembre la situazione si fece drammatica. Sara tornò al pronto soccorso in codice rosso ed era ipotesa. Faticava a scandire le parole.

“Una persona completamente diversa – ha sottolineato il medico – Posso usare la parola sorprendente: il giorno prima avevo lasciato una persona che il giorno dopo trovo completamente diversa. Riferendomi al quadro clinico, avrei fatto fatica a riconoscerla. Era confusa, tendeva ad addormentarsi; accanto c’era la sorella spaventatissima, “ma dice cose strane”, e io le spiego che con la pressione bassa si tende a sragionare”.

Vuotto ha riferito che per prima cosa, avendo notato che Sara era disidratata, diede indicazioni per avviare una terapia idratante: “E alle prime flebo il quadro migliora: poco dopo ho uno scambio con lei… “voglio andare a casa, che ci faccio qui”. E io sdrammatizzo: “sei appena arrivata, vediamo se stasera andiamo via assieme””.

Intorno alle 19, sempre stando alla versione del medico, la ragazza si alzò dalla barella per andare in bagno e cadde. Furono così disposti altri controlli sui parametri: pressione, frequenza, saturimetria. Venne fatta anche l’emogasanalisi, una puntura sull’arteria: “Vedo valori in peggioramento, a quel punto avverto la Rianimazione, e da qui in avanti viene gestita da loro”.

Il medico: “Mai vista una cosa simile. Con la ricina non si torna indietro”

Sara è deceduta la sera stessa, sua madre il giorno successivo. Nella relazione del medico legale che ha effettuato l’autopsia, Benedetta De Luca, si legge che Vuotto e gli altri colleghi indagati avrebbero dovuto tenere madre e figlia in osservazione maggiormente e portare prima Sara in Rianimazione.

“Facile dirlo con il senno del poi – ha commentato Vuotto – Le decisioni si prendono sul quadro che si ha davanti, e al primo accesso più medici, compreso uno specialista, hanno visto la stessa cosa: una gastroenterite. La ricina si traveste così. Quanto al rianimatore, l’ho chiamato nel momento in cui il quadro clinico è peggiorato, e occorreva “aggredire” la situazione in maniera differente. Quando la situazione peggiora è come una palla sul piano inclinato, va sempre più veloce”.

“Quel che abbiamo visto ha sorpreso tutti, mai vista in 26 anni di carriera un’evoluzione simile, e questo lo dissi prima che si sapesse dell’avvelenamento. Tornare indietro non si può. E con la ricina non si torna indietro nemmeno sapendolo: non c’è un antidoto“, ha chiosato il medico.

“Può essere stato l’effetto di una duplice esposizione al veleno? Lo ritengo plausibile, non lo escludo. Plausibile anche che questa sia l’evoluzione di un’unica esposizione al veleno. Plausibile anche che quel che abbiamo visto sia la sommazione di una malattia virale vera più un veleno somministrato in un secondo momento. Quale sia la spiegazione lo stabiliranno i periti, non io”, ha concluso Vuotto.