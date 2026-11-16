Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Nel giallo della ricina di Pietracatella spunta il diario scolastico di Sara Di Vita, mai ritrovato: secondo la trasmissione “Dentro la Notizia” potrebbe contenere il segreto di cui avrebbero parlato due amiche della 15enne. Intanto le persone sentite superano quota 250 e nei prossimi giorni a Berlino si analizzano cinque reperti presi nella casa di famiglia.

Caso ricina, dov’è il diario?

Un quaderno che nessuno riesce a trovare potrebbe custodire la chiave del giallo di Pietracatella. Nell’inchiesta sulla morte di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, 15, stroncate dalla ricina tra il 27 e il 28 dicembre 2025 nel piccolo borgo in provincia di Campobasso, i riflettori si spostano ora sulle pagine in cui la ragazza avrebbe potuto annotare ciò che aveva scoperto.

A rilanciare l’ipotesi è stato “Dentro la Notizia”, il programma di Canale 5 che segue il caso da mesi. Stando alla ricostruzione televisiva, nelle ultime ore due amiche della 15enne avrebbero riferito di un segreto di cui Sara era a conoscenza. La giovane, è l’ipotesi, potrebbe averlo messo nero su bianco proprio sul diario, che sarebbe stato cercato in ogni angolo senza mai saltare fuori.

ANSA

Il presunto segreto

Sulla scomparsa del diario non sono arrivate conferme ufficiali dalla Procura di Larino, guidata da Elvira Antonelli, che continua a procedere contro ignoti per duplice omicidio volontario aggravato dall’uso di veleno. La pista del segreto, del resto, circola da settimane. A fine ottobre la stessa trasmissione aveva sostenuto che, per chi indaga, Sara “era l’obiettivo insieme alla mamma”.

In seguito anche la trasmissione Rai “Vita in Diretta” aveva ipotizzato che la ragazza avesse letto una conversazione, un messaggio o una mail su un telefono o dal computer del padre, Gianni Di Vita, che ne avesse parlato con la madre e che avesse poi scelto di affrontare la persona coinvolta.

Le audizioni a Pietracatella

Il lavoro della Squadra Mobile di Campobasso non si ferma: le persone informate sui fatti hanno superato quota 250. Sabato 14 novembre è tornato in Questura un tecnico di laboratorio dell’Istituto Agrario di Riccia, residente a Pietracatella e marito di una professoressa di matematica amica di Gianni Di Vita.

L’istituto è una delle quattro scuole finite nel mirino degli accertamenti informatici: il 13 ottobre gli investigatori hanno esaminato 71 computer, a caccia di eventuali ricerche sulla ricina, sulla pianta del ricino e su browser anonimi come Tor. Nei giorni scorsi sono state sentite anche compagne di classe e insegnanti del liceo classico di Campobasso frequentato da Sara, per capire se la ragazza si fosse confidata con qualcuno.

Il 19 e 20 novembre la Polizia Scientifica sarà al Robert Koch Institut di Berlino per cercare impronte e tracce biologiche su cinque dei 131 reperti raccolti nell’abitazione di via Risorgimento, dissequestrata il 6 novembre: un sacchetto con del kefir, un cestino dei rifiuti, una borraccia, una bottiglia con residui sul fondo e una confezione di guanti da lavoro. Le analisi chimiche sulla ricina arriveranno dopo, per non compromettere eventuali impronte.