Avvelenate con la ricina a Pietracatella, sentiti dei politici legati a Gianni Di Vita: il punto sull'indagine

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Nell’inchiesta sull’avvelenamento con la ricina di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita a Pietracatella, gli inquirenti avrebbero sentito nelle ultime ore alcune persone vicine a Gianni Di Vita e legate alla politica molisana. Le audizioni si sarebbero svolte a Larino e non nella questura di Campobasso, ma dalla procura non è arrivata alcuna conferma.

Le audizioni a Larino, lontano dalla questura: chi sarebbe stato sentito

Durante il programma Dentro la Notizia, Gianluigi Nuzzi si collega con l’inviato il quale conferma che le indiscrezioni parlano di una persona con un incarico politico di rilievo in Molise. Altre indiscrezioni citano più nomi, tutti molto conosciuti a Campobasso e in provincia. Per mantenere il massimo riserbo gli investigatori li avrebbero convocati direttamente negli uffici della procura di Larino e non in questura, dove di solito vengono sentiti i testimoni e dove da mesi sono piazzate le telecamere dei programmi televisivi.

Non è chiaro in quale veste siano stati ascoltati, anche se si parla di testimoni, e non si conoscono gli argomenti affrontati. Secondo il cronista presente a Campobasso, la segretezza attorno all’indagine ha raggiunto un grado altissimo. Le audizioni dovrebbero proseguire anche mercoledì 4 novembre.

Le piste dell’inchiesta tra politica e sfera sentimentale, ancora senza indagati

Gianni Di Vita, commercialista ed ex sindaco di Pietracatella, non è indagato e nel procedimento figura come persona offesa insieme alla figlia maggiore Alice. A fine settembre, dopo le perquisizioni nei suoi due studi professionali, la procuratrice Elvira Antonelli ha precisato che la sua posizione non era cambiata e che per il duplice omicidio non c’erano indagati.

Da allora, a quanto risulta, nessun nome è stato iscritto nel registro degli indagati per l’avvelenamento. Indagati ci sono soltanto nel filone parallelo per omicidio colposo, aperto dopo i ricoveri: sono cinque medici.

Gli investigatori lavorano a 360 gradi, tra l’ambito politico e la pista passionale, e sempre secondo i cronisti sul posto sarebbero convinti che le diverse piste abbiano un filo conduttore in comune. A fine ottobre era emersa anche la figura di una seconda donna che conoscerebbe Di Vita, sulla quale la procura avrebbe raccolto informazioni.

La politica locale era già entrata nell’inchiesta. Il primo giugno era stato sentito come testimone in questura il sindaco di Pietracatella, Antonio Tomassone, assessore ai tempi in cui Di Vita guidava il Comune. Tra le domande che gli sono state rivolte non sono mancate quelle sull’attività politica svolta insieme all’ex primo cittadino.

Pietracatella, le due vittime e l’attesa per le analisi di Berlino

Antonella Di Ielsi aveva 50 anni quando è morta il 28 dicembre 2025, un giorno dopo la figlia Sara. All’inizio si era pensato a una grave intossicazione alimentare, poi nei campioni biologici delle due è stata individuata la ricina. La procura di Larino indaga per duplice omicidio volontario aggravato dal mezzo venefico e le persone ascoltate finora sarebbero circa 250.

Tra gli accertamenti ancora aperti ci sono le analisi del Robert Koch Institut di Berlino sui reperti prelevati nella casa della famiglia e sugli alimenti sequestrati. La consegna dei risultati è stata prorogata di trenta giorni, fino al 30 novembre, e stando a quanto trapela dalla procura un’altra proroga potrebbe arrivare a fine mese. I risultati ufficiali non sarebbero quindi disponibili prima della fine di dicembre.