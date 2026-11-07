Avvelenate con la ricina a Pietracatella, sequestrati i libri thriller di Holly Jackson nella casa dei Di Vita

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Proseguono le indagini per fare chiarezza sul caso di Pietracatella: nella casa in cui vivevano Antonella Di Ielsi e la figlia Sara Di Vita, le due donne avvelenate lo scorso dicembre con la ricina e in seguito morte, nella giornata di venerdì 6 novembre è stata effettuata una nuova perquisizione e sarebbero stati portati via vecchi cellulari e libri gialli che parlano di omicidi.

Pietracatella, morte avvelenate con la ricina: sequestrati libri gialli e vecchi cellulari

Come riporta Fanpage, nell’abitazione perquisita per circa 4 ore sarebbero stati rinvenuti e sequestrati due volumi della trilogia della scrittrice inglese di thriller Holly Jackson, “Come uccidono le brave ragazze”, dai cui libri è stata realizzata poi anche una serie tv e “Una brava ragazza è una ragazza morta”. Sarebbero stati sequestrati anche due vecchi telefonini.

Le indagini sul giallo di Pietracatella, come ha riferito lo stesso capo della Squadra Mobile Marco Graziano, non si fermano. Anche perché non è ancora emerso il nome del presunto omicida di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita. Nel frattempo Gianni Di Vita, il marito e padre delle vittime, ha potuto tornare nell’abitazione. “Sono felice di aver riavuto le chiavi di casa”, ha dichiarato l’uomo ai giornalisti che lo aspettavano fuori dalla questura di Campobasso. Sembrerebbe che il 55enne abbia intenzione di tornare subito a vivere nella casa appena dissequestrata.

ANSA

Lo sfogo di Gianni Di Vita: “Non posso smentire tutto”

Gianni Di Vita, nei giorni scorsi, ha anche rilasciato una dichiarazione a un giornalista della rete locale Teleregione, palesando la propria insofferenza per il trambusto dei media: “Ogni giorno ne esce una nuova sui giornali, non posso smentire tutto. Sarà l’ultima volta che parlo io”.

Le perquisizioni nella casa di via Risorgimento

La casa dei Di Vita di via Risorgimento a Pietracatella è stata e continua a essere uno dei luoghi centrali dell’inchiesta della Procura di Larino. Posta sotto sequestro per oltre 10 mesi, è stata più volte oggetto di perquisizioni da parte della polizia. La prima è stata effettuata a dicembre 2025. Una seconda a gennaio, a cui ne sono seguite altre durante l’estate.

Il 30 luglio si era svolto il sopralluogo tecnico con gli investigatori italiani affiancati dagli specialisti del Robert Koch-Institut di Berlino. Nel corso delle operazioni furono raccolti 131 tra campioni e reperti, oggi allo studio da parte del team tedesco.