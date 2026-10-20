Avvelenate con la ricina a Pietracatella, sfogo di Gianni Di Vita: "Datemi fiducia, pensate che sia innocente"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte a Pietracatella avvelenate dalla ricina, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Incalzato dagli inviati di diverse trasmissioni televisive, Di Vita si è sfogato dicendo “immaginate che io sia innocente” e affermando di non poter parlare a indagini in corso. “Alcune cose non le posso dire, altre non le voglio dire perché sono cose intime”, ha detto cercando di sfuggire ai cronisti.

Caso ricina a Pietracatella, lo sfogo di Gianni Di Vita

Gianni Di Vita, che nei giorni scorsi era tornato sotto i riflettori nel caso della ricina di Pietracatella per la presunta ammissione del tradimento ai danni della moglie, è stato intercettato dagli inviati di alcune trasmissione, tra cui La Vita in Diretta.

Il marito e padre delle due vittime – Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita – ha invitato i giornalisti a dargli fiducia e a pensare che lui sia innocente. “Ho perso una moglie e una figlia”, ha detto l’ex sindaco di Pietracatella.

ANSA

Di Vita: “Immaginate che io sia innocente”

“Immaginate che io sia innocente”, ha detto Gianni Di Vita ai cronisti.

“Qualcosa è successo, non ho nulla da dire e tante cose che riguardano me intimamente non le voglio dire perché sono cose private. Mica posso raccontare cosa mi hanno chiesto”, ha aggiunto.

Poi, riferendosi ad alcune dichiarazioni di qualche tempo fa, ha proseguito così: “Anche perché quando ho detto di immaginare che la Procura e gli inquirenti ne sappiano più di noi le mie parole sono state travisate. Ci sono indagini in corso e delle cose che riguardano le indagini non si parla davanti alle telecamere. Aspettiamo le analisi dalla Germania”.

Caso ricina a Pietracatella, Di Vita: “Siamo stanchi”

Nei giorni scorsi Gianni Di Vita era tornato al centro del caso Pietracatella dopo l’indiscrezione rivelata dal Corriere della Sera sulla presunta ammissione di un tradimento ai danni della moglie, Antonella Di Ielsi.

L’ex sindaco di Pietracatella avrebbe ammesso di aver tradito la moglie (e confermato il nome dell’amante) durante un interrogatorio. Parlando ai giornalisti, Di Vita ha detto di essere “esasperato” da questa vicenda che va avanti da ormai dieci mesi.

“Noi siamo stanchi, il dolore è una cosa intima e privata, di quello che provo ne parlo con mia figlia e con i miei amici, non posso parlarne davanti alle telecamere”, ha detto Di Vita. “Ho una figlia all’università, in questi mesi non ho perso un giorno di lavoro, spero solo che questa vicenda si concluda il prima possibile”, ha aggiunto.