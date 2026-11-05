Avvelenate con la ricina a Pietracatella, sfogo di Gianni Di Vita: "Voglio la verità per rispondere ad Alice"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Gianni Di Vita ha parlato delle indagini sul caso di Pietracatella, in cui la moglie e la figlia, Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, sono morte avvelenate da una dose di ricina. L’uomo ha espresso la sua frustrazione nei confronti del modo in cui il caso è stato raccontato sui media, sottolineando la situazione difficile per la figlia Alice a causa della pressione. Di Vita non è indagato, come sottolineato da lui stesso, e le indagini sul caso di Pietracatella attendono ancora i referti degli esami degli esperti di veleni mandati dalla Germania.

Gianni Di Vita parla del caso di Pietracatella

Di Vita ha parlato a un giornalista di Teleregione, una rete locale, che lo ha fermato in strada. L’uomo ha esordito dicendo:

Tutti, per esempio, mi chiedono “ma vuoi la verità?” Come sarebbe possibile non volerla nella mia situazione? Se non volessi la verità significherebbe che sarei colpevole. Certo che la voglio.

ANSA

“La voglio per mille motivi. Per giustizia, perché senza io e Alice non saremo mai sereni. La voglio per rispondere a lei perché se in questo momento siamo presi da quello che accade, tra 10 anni non sarà così” ha poi proseguito.

“Alice mi chiederà ‘Cosa è successo in quelle due notti?’ e io non saprò cosa risponderle. Io voglio la verità”, ha concluso Di Vita. Alice è la figlia minore dell’uomo, che nel caso di Pietracatella ha perso la madre e la sorella maggiore.

Le pressione dei media sulla famiglia Di Vita

Gianni Di Vita ha poi raccontato alcune delle conseguenze che la pressione mediatica degli ultimi mesi ha avuto sulla vita della figlia Alice.

“In questi dieci mesi io ho dovuto cambiare quattro case. Siamo dovuti scappare a Campobasso perché Alice aveva l’esame di maturità. Alice mi implorava di trovare una casa a Campobasso. È possibile vivere così? Da non imputato tra l’altro?” ha raccontato.

“Mi è stato rinfacciato che non faccio appelli. A chi devo fare appelli? Ogni giorno ne esce una nuova sui giornali, non posso smentire tutto. Sarà l’ultima volta che parlo io, non fermatemi mai più” ha poi proseguito l’uomo, criticando l’accanimento sul caso.

Lo stato delle indagini sul caso di Pietracatella

Le indagini sul caso sono estremamente riservate. Non ci sono indagati, sono state interrogate moltissime persone e sono stati chiamati anche alcuni esperti dalla Germania per cercare tracce di ricina nell’abitazione dei Di Vita.

I risultati di questi esami, come sottolineato anche dallo stesso Gianni Di Vita nelle sue dichiarazioni, non sono ancora stati resi disponibili e saranno fondamentali per capire cosa è successo.

Di Vita ha concluso dicendo di sperare che non si tratti di un delitto, e quindi che invece sia stato un avvelenamento accidentale.