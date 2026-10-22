Avvelenate con la ricina, Gianni Di Vita sull'ipotesi relazione extraconiugale: "Non confermo e non smentisco"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne morte avvelenate dalla ricina a Pietracatella, incalzato dalle telecamere non conferma né smentisce la presunta relazione extraconiugale. L’inchiesta della Procura di Larino resta contro ignoti, mentre si cercano le piante di ricino nelle zone limitrofe.

Pietracatella, Gianni Di Vita sulla presunta relazione

Solo qualche breve istante davanti alla telecamera, risposte secche e un unico messaggio, peraltro coerente con il suo comportamento degli ultimi tempi: no comment sulla vita privata.

Gianni Di Vita, marito di Antonella Di Ielsi e padre di Sara, le due donne morte avvelenate dalla ricina a Pietracatella, in Molise, è stato avvicinato dall’inviato di “Dentro la notizia”. L’ex sindaco del paese ha evitato ogni domanda sulle indiscrezioni che lo riguardano, comprese quelle su una presunta relazione extraconiugale.

“Non confermo e non smentisco”

Alla domanda diretta sulla presunta relazione con un’altra persona, Di Vita ha risposto così: “Nella maniera più assoluta io non rispondo su queste cose. Non confermo e non smentisco. Di questioni di carattere personale proprio assolutamente non intendo parlare con i giornalisti”.

L’inviato gli ha chiesto anche delle recenti dichiarazioni del suocero, Salvatore Di Ielsi. Di Vita ha detto di non saperne nulla. “L’ho sentito poco fa al telefono, quindi mi basta questo”.

Il padre di Antonella, sempre a “Dentro la notizia”, aveva sostenuto che il genero tradiva la moglie e che non avrebbe potuto agire da solo, precisando però di non ritenerlo colpevole e di credere alla sua versione. In un’altra intervista, il 76enne aveva raccontato di avergli chiesto apertamente se fosse stato lui, ricevendo una netta smentita.

Il libro sequestrato e l’assedio dei giornalisti

Per quanto riguarda la vicenda del libro trovato nel suo studio, Di Vita l’ha liquidata con poche parole. “È talmente stupida questa storia” ha risposto. “Non voglio parlare di nulla, ma figuriamoci di queste cose”.

Il volume in questione è “Tiro al piccione” di Giose Rimanelli. La copia sequestrata a Pietracatella conteneva alcuni passaggi sottolineati a matita sulle vicende sentimentali di un uomo diviso fra due donne. Al Tg1 l’ex sindaco aveva spiegato che il libro gli era stato prestato.

Morte avvelenate dalla ricina, a che punto siamo

La Procura di Larino procede per duplice omicidio volontario aggravato dall’uso di veleno, ma il fascicolo resta contro ignoti. Di Vita non è indagato e figura come parte lesa.

Gli inquirenti hanno escluso un’ingestione accidentale: secondo le analisi, madre e figlia avrebbero assunto circa 140 volte la dose letale.

Fra le ipotesi al vaglio della procuratrice Elvira Antonelli c’è anche quella che il vero destinatario del veleno fosse lo stesso Di Vita. Nei giorni scorsi la polizia ha perquisito diversi istituti scolastici della zona, alla ricerca nei computer di eventuali ricerche online sulla ricina.