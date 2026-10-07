Avvelenate con la ricina, i dubbi del padre di Antonella Di Ielsi su Gianni Di Vita: "Un bravo fesso"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

“Sicuro è che lui di sua spontanea volontà, non è possibile che abbia fatto tutto da solo, sapendo cosa c’era intorno, però è stato coinvolto. Io l’ho chiamato ‘il bravo fesso'”, queste le parole di Salvatore, padre di Antonella Di Ielsi, su Gianni Di Vita, marito della figlia e una delle due donne morte avvelenate con la ricina insieme alla figlia Sara Di Vita.

Avvelenate con la ricina, le parole del padre di Antonella Di Ielsi

Salvatore, padre di Antonella Di Ielsi, è stato intervistato nella puntata del 7 ottobre di Dentro la Notizia.

Raggiunto dall’inviato Vincenzo Rubano, l’uomo ha parlato di Gianni Di Vita, marito della figlia.

ANSA

“Intanto è successo, perché è successo, magari per una schifezza, queste schifezze… Per una donna si deve arrivare a questo? La moglie, caso mai, avrebbe dovuto fagliene, per quello che ho saputo io, già parecchi anni fa, a lui. Io dal principio, è un pensiero che mi facevo io. Sicuro è che lui di sua spontanea volontà, non è possibile che abbia fatto tutto da solo, sapendo cosa c’era intorno, però è stato coinvolto”, le sue parole.

Il padre di Antonella Di Ielsi ha poi raccontato che Gianni Di Vita, per lui, è “il bravo fesso” perché è bravo ma è anche fesso. Poi lo sapete come siamo noi uomini…”.

Le indagini

“Stiamo raccogliendo tutti gli elementi di rilievo su tutte le piste possibili. Quella della accidentalità è, francamente, la più improbabile”.

Lo ha dichiarato a LaPresse la procuratrice della Repubblica di Larino, Elvira Antonelli, titolare dell’inchiesta sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita.

In un servizio di Dentro La Notizia, Dominella Triunfo e Vincenzo Rubano hanno fatto il punto sulle indagini.

I due giornalisti hanno spiegato che dopo perquisizioni, sequestri e oltre 200 audizioni, il fascicolo resta aperto per duplice omicidio volontario.

Tra gli elementi da analizzare ci sarebbero i computer di Gianni Di Vita, la chiavetta USB e il cellulare trovati nella borsa di Antonella e un misterioso libro sequestrato nello studio del capofamiglia.

I tempi dell’esposizione

A TeleMolise, Vittorino Facciolla, legale di Gianni e Alice Di Vita, ha ipotizzato uno degli scenari possibili, quella di due o più esposizioni alla ricina.

“Non si riesce a capire neppure qual è il tempo di manifestazione della ricina rispetto all’assunzione”, ha spiegato.

Ha inoltre sottolineato la scarsità di studi scientifici in grado di definire con certezza l’intervallo tra l’ingestione della tossina e la comparsa dei primi sintomi.