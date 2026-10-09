Avvelenate con la ricina, il numero dei pc sotto esame sale a 155: si indaga su tre scuole della zona

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Tre scuole sono finite al centro dell’attenzione della procura di Larino nell’ambito delle indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi e di sua figlia Sara, decedute a Pietracatella, in provincia di Campobasso. L’obiettivo è capire se dai pc di queste tre scuole sia partita la ricerca della parola “ricina”: in particolare sarebbero 155 i pc sotto esame. La polizia il 15 ottobre ispezionerà anche i computer del liceo Classico di Campobasso, la scuola frequentata fino allo scorso anno sia da Sara Di Vita che da sua sorella Alice.

Si indaga su tre scuole della zona

La procura, dunque, ha disposto, come riporta l’Ansa, una nuova perquisizione informatica nell’ambito dell’inchiesta sul giallo di Pietracatella.

Il 15 ottobre verranno ispezionati i computer del liceo Classico di Campobasso, la scuola frequentata fino allo scorso anno sia da Sara Di Vita (la 15enne morta con la mamma Antonella Di Ielsi) che da sua sorella Alice.

Un provvedimento analogo riguarda l’istituto Agrario di Riccia (che verrà perquisito martedì), scuola nella quale lavora il marito della professoressa amica di Gianni Di Vita, papà e marito delle due donne avvelenate con la ricina.

Mercoledì mattina poi toccherà ai computer del liceo Scientifico della stessa Riccia, lascuola dove in questi anni ha insegnato l’amica professoressa di Gianni Di Vita, già sentita dagli investigatori e con la quale, nelle settimane scorse, è stato fatto anche un faccia a faccia con l’ex sindaco di Pietracatella.

Il numero dei pc sotto esame sale a 155

Anche in questo caso lo scopo della perquisizione è verificare se da uno dei pc presenti nell’edificio scolastico siano state fatte ricerche inerenti la ricina, il veleno che a dicembre ha ucciso Sara Di Vita e sua mamma Antonella Di Ielsi.

Come sottolineato a La Vita in diretta si Rai1, ancora una volta tutto ruota intorno ai soggetti vicini e collaterali alla famiglia Di Vita, la scuola delle figlie, l’istituto agrario dove lavora il marito della migliore amica di Gianni e la scuola dove insegna la donna.

E se le scuole attenzionare sono tre, i computer da esaminare sono 155: dovranno essere ispezionati dagli uomini della Squadra Mobile di Campobasso e da quelli dello Sco durante le perquisizioni

Il confronto tra Gianni De Vita e l’amica professoressa

L’inchiesta, è stato ribadito nel corso de La Vita in diretta, ha accelerato da quando Gianni Di Vita e la sua amica, dopo diverse audizioni singole, sono stati messi a confronto per più di sei ore in questura a Campobasso.

Un confronto necessario per spiegare le incongruenze e i non detti nelle loro versioni dei fatti: e la conseguenza è stata la convocazione a catena di altre persone satellite di questo legame.

Il marito dell’insegnante è stato sentito più volte negli ultimi mesi come persona informata sui fatti anche per via dei suoi presunti contatti e di un suo presunto incontro con Antonella di Jelsi nei giorni prima del 23 dicembre.

Piattaforme con ricerche sospette

Sulla vicenda è intervenuta, sempre durante La vita in diretta, la scrittrice Elisabetta Cametti: “Io credo che la procura abbia le idee molto chiare, che abbia individuato delle piattaforme dove sono state fatte delle ricerche considerate sospette”.

Secondo lei “hanno individuato la zona e hanno capito che molto probabilmente si tratta di computer con accesso a più persone, quindi sicuramente computer scolastici devono solo individuare la macchina, e una volta che avranno individuato la macchina o le macchine dove è stata fatta quella ricerca, incroceranno i dati anche con le geolocalizzazioni dei cellulari, dei dispositivi di tutte le persone”.

“Ormai è chiaro che stiamo parlando di una pista di persone assolutamente di prossimità”, ha concluso la scrittrice.