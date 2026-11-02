Avvelenate con la ricina, l'ipotesi sul "segreto" scoperto da Sara Di Vita in un dispositivo del padre

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

A La Vita in Diretta prende corpo un’indiscrezione su Sara Di Vita, la 15enne morta avvelenata insieme alla madre. Potrebbe aver scoperto qualcosa su un telefono o un computer del padre e deciso di affrontare la persona coinvolta. Da quel momento potrebbe essere diventata il bersaglio di questa terza persona. Per ora è solo una pista non confermata, ma che prende corpo anche alla luce di una nuova convocazione di una persona informata sui fatti.

Caso Ricina: nuova ipotesi

Nel giallo di Pietracatella, in provincia di Campobasso, si fa strada una nuova ipotesi. Secondo quanto raccontato nella puntata de La Vita in Diretta, Sara Di Vita, 15 anni, avrebbe scoperto un segreto della sua famiglia leggendo una chat, un messaggio o una mail su un cellulare o un pc del padre, Gianni Di Vita.

Avrebbe poi confidato la scoperta alla madre, Antonella Di Ielsi, e deciso di confrontarsi direttamente con la persona coinvolta. È una ricostruzione basata su indiscrezioni, che il programma stesso presenta con cautela: nessuna conferma ufficiale, e il contenuto del presunto segreto resta ignoto.

La domanda resta: cosa aveva scoperto Sara, tanto da diventare, insieme alla madre, l’obiettivo di un killer?

La ricostruzione

Secondo la ricostruzione del programma, la ragazza si sarebbe mostrata decisa nell’affrontare la questione. Una zia la descrive come una ragazza dal carattere forte e risoluto.

L’incontro con la persona legata al segreto avrebbe potuto spaventare qualcuno, perché la vicenda era delicata e doveva restare riservata, con il rischio di diventare argomento di chiacchiere in paese.

Da qui l’ipotesi, tutta da dimostrare, che qualcuno avesse “così tanto da perdere” da pensare di eliminare chi aveva innescato quella spirale, mettendo a rischio equilibri familiari e reputazionali, con il veleno.

Il ruolo del parroco

Gli inquirenti, si dice, avrebbero ottenuto indicazioni importanti da alcune audizioni, tra cui quella di don Stefano, parroco di Pietracatella, che ha raccolto l’ultima confessione di Antonella Di Ielsi.

Senza violare il segreto confessionale, il religioso avrebbe collaborato con chi indaga per ricostruire i rapporti tra la famiglia e alcune persone sentite. Non è escluso, ma non confermato, che le sue parole abbiano aiutato a chiarire quale fosse il segreto scoperto da Sara e poi da Antonella.

Dal confronto tra le testimonianze di persone vicine a Gianni Di Vita emergerebbero altre informazioni, anche su una seconda donna molto vicina all’uomo. L’ultima novità, riferisce l’inviato, è la possibile audizione in Procura a Larino di una donna vicina a Di Vita, forse per il percorso professionale e l’impegno politico dell’uomo.