Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

“Ho visto cose brutte, la cosa che più mi spaventa sono le bugie che sono state raccontate”. A parlare è Antonello Di Vita, fratello di Gianni e zio di Sara, la 15enne morta insieme alla madre Antonella Di Ielsi dopo essere stata avvelenata con la ricina a Pietracatella. L’uomo si è sfogato ai microfoni di Dentro la Notizia.

Avvelenate con la ricina a Pietracatella, lo sfogo di zio Antonello

A pochi giorni dalla lunghissima deposizione in Questura a Campobasso, Antonello Di Vita è tornato a parlare dell’inchiesta sulla morte della nipote e della cognata. “La cosa che più mi spaventa sono le bugie che sono state raccontate, da tante persone”, ha dichiarato all’inviato della trasmissione di Canale 5.

L’uomo non ha voluto spiegare a quali persone o circostanze si riferisse. Ha invece interrotto il colloquio con il giornalista pronunciando altre due parole: “Adesso basta”. Si è quindi allontanato.

La testimonianza di Antonello Di Vita durata oltre 13 ore

Venerdì 20 novembre Antonello Di Vita era stato ascoltato dalla Squadra Mobile di Campobasso come persona informata sui fatti. Arrivato in Questura alle 9 del mattino, ne era uscito soltanto alle 22.15.

Si è trattato della testimonianza più lunga dall’inizio delle indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita. All’uscita dalla Questura, l’uomo aveva spiegato ai giornalisti di aver voluto ripercorrere nel dettaglio quanto accaduto durante le festività natalizie del 2025, ricostruendo gli avvenimenti in casa e quelli successivi in ospedale.

Aveva inoltre ribadito di non avere alcun dubbio sull’estraneità del fratello Gianni all’avvelenamento, confermando che anche lui aveva accusato dei malori.

dalla deposizione sarebbero tuttavia emerse alcune incongruenze rispetto ad altre testimonianze, in particolare sui tempi in cui le due vittime avevano cominciato a sentirsi male.

Le indagini sulla morte di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi

A quasi un anno dalla tragedia di Pietracatella, gli investigatori continuano a raccogliere testimonianze e a svolgere accertamenti scientifici. Sabato 21 novembre è stata nuovamente ascoltata anche Alice Di Vita, figlia e sorella delle vittime, a Torino, dove si è trasferita per frequentare l’università.

Parallelamente, proseguono le analisi sui reperti sequestrati nell’abitazione della famiglia. Nei laboratori della Polizia Scientifica di Campobasso saranno esaminate le tracce biologiche individuate su cinque oggetti, mentre al Robert Koch Institute di Berlino continua la ricerca di eventuali residui di ricina.

La Procura di Larino procede per duplice omicidio premeditato a carico di ignoti. Gianni Di Vita e la figlia Alice non risultano indagati e sono persone offese nel procedimento.