Avvelenate con la ricina, per gli inquirenti chi ha ucciso avrebbe partecipato ai funerali delle due vittime

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Il 10 gennaio 2026, probabilmente, al corteo del dolore per Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi presso il Santuario di Santa Maria di Costantinopoli, a Pietracatella, ci sarebbe stato anche l’assassino. Per questo motivo la Squadra Mobile di Campobasso sta passando al setaccio i filmati dei funerali di madre e figlia.

L’analisi delle immagini dei funerali di Sara e Antonella

La novità arriva da un inviato di Dentro la Notizia in collegamento da Campobasso, venerdì 30 ottobre. Il corrispondente riferisce che in queste ore, negli uffici della Questura, gli agenti stanno passando al setaccio le immagini e i filmati del 10 gennaio 2026, quando a Pietracatella si sono tenuti i funerali di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi.

Con questo lavoro gli inquirenti inseguono l’ipotesi della presenza dell’assassino – o degli assassini – tra i banchi del Santuario di Santa Maria di Costantinopoli, al fianco di Gianni e Alice Di Vita.

In particolare, gli agenti della Mobile “stanno cercando di far luce proprio su questa seconda persona“, riferisce il corrispondente. L’ipotesi, infatti, è quella di un’opera a due da parte dei responsabili: uno si sarebbe avvalso dell’aiuto dell’altro per porre in essere il progetto di uccidere con la ricina.

Come noto, la Procura di Larino e la polizia inseguono la pista del delitto maturato per motivi passionali. Chi sarebbero, però, queste (presunte) due persone responsabili della morte di madre e figlia, presenti ai loro funerali? Lo rivela il corrispondente di Dentro la Notizia.

I sospetti su una donna

L’inviato del format di Gianluigi Nuzzi riferisce che “gli inquirenti stanno facendo accertamenti su una donna“, che risulta avere “origini molisane” e residente probabilmente in “un paesino vicino Pietracatella” e che quindi “ha partecipato ai funerali di Antonella e Sara”.

Infine, da circa 24 ore gli inquirenti si stanno concentrando su “amicizie politiche femminili” di Gianni Di Vita, per proseguire sulla strada degli accertamenti sulle amicizie e le conoscenze della famiglia.

Cadono i sospetti su Alice Di Vita e il marito dell’insegnante

Nel frattempo, i sospetti su Alice Di Vita e il tecnico di laboratorio dell’Istituto Agrario di Riccia, marito della docente e amica di Gianni Di Vita, sono caduti. I sospetti su una doppia responsabilità nel giallo della ricina, tuttavia, restano.

Un soggetto – il braccio – avrebbe fisicamente introdotto la ricina nell’abitazione di Pietracatella, un secondo soggetto – la mente – avrebbe sintetizzato la tossina dai semi di ricino per ottenere il veleno.