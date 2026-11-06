Avvelenate con ricina a Pietracatella, casa di Gianni Di Vita dissequestrata ma prima un'altra perquisizione

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Nei giorni successivi al Natale 2025, Antonella Ielsi e la figlia Sara Di Vita sono morte perché, si apprende dai primi esami medici, avvelenate dalla ricina. L’avvelenamento sarebbe avvenuto durante un pasto consumato nella casa di Pietracatella in cui le due donne vivevano con Gianni Di Vita, marito e padre. L’abitazione è stata sottoposta a una nuova perquisizione da parte degli inquirenti.

La casa di Pietracatella sarà dissequestrata

Poco dopo le ore 9:00 del mattino di venerdì 6 novembre gli agenti della Questura di Campobasso sono giunti presso la casa della famiglia Di Vita a Pietracatella. Stando a quanto riportato da ANSA, l’abitazione sarà soggetta a una nuova perquisizione, al termine della quale sarà dissequestrata.

Fu proprio nell’abitazione del comune molisano che Antonella Ielsi e la figlia Sara Di Vita iniziarono a manifestare i primi sintomi di quell’avvelenamento che, qualche ora dopo, avrebbe causato il decesso di entrambe. Non è la prima volta che l’appartamento viene sottoposto a una perquisizione.

ANSA

Nello stabile, assieme a Antonella e Sara, vivevano anche Gianni Di Vita e la figlia minore Alice. I due, ha confidato lo stesso Di Vita, sono stati però costretti a trasferirsi altrove a causa della pressione mediatica scoppiata sul caso. “In questi dieci mesi ho dovuto cambiare quattro case” ha rivelato l’uomo.

Tutti gli accertamenti nell’appartamento di via Risorgimento

La casa di via Risorgimento a Pietracatella, abitata dalla famiglia Di Vita, è stata uno dei luoghi centrali dell’inchiesta della Procura di Larino. Posta sotto sequestro era stata già in passato, più volte, oggetto di perquisizioni da parte della polizia: la prima volta a dicembre, poi a gennaio e ancora durante l’estate.

Il 30 luglio nella casa si era svolto il sopralluogo tecnico con gli investigatori italiani affiancati dagli specialisti del Robert Koch-Institut di Berlino. Nel corso delle operazioni furono raccolti 131 tra campioni e reperti, oggi allo studio da parte del team tedesco. Nella giornata del 6 novembre 2026, le operazioni sono coordinate dal capo della Squadra Mobile di Campobasso Marco Graziano.

Lo sfogo di Gianni Di Vita

Nei giorni precedenti, Gianni Di Vita ha rilasciato una sentita dichiarazione a un giornalista della rete locale Teleregione, manifestando la propria insofferenza: “Ogni giorno ne esce una nuova sui giornali, non posso smentire tutto. Sarà l’ultima volta che parlo io”.

L’uomo ha ribadito di essere alla ricerca della verità, “come sarebbe possibile non volerla nella mia situazione? Se non volessi la verità significherebbe che sarei colpevole. Certo che la voglio”. Una risposta al giallo sulla morte della moglie e della figlia è necessaria per lui e per la figlia, “perché senza io e Alice non saremo mai sereni”.

Le indagini sulle donne morte avvelenate

Le indagini sulla morte di Antonella Ielsi e Sara Di Vita procedono da mesi e, a riguardo, la Procura di Campobasso è estremamente riservata. Al momento non vi è alcun indagato, ma centinaia di persone sono state ascoltate, tra abitanti del paese e conoscenti e amici della famiglia Di Vita.

Ad analizzare le possibili tracce di ricina presenti nell’abitazione sono stati chiamati degli esperti dalla Germania. I risultati degli esami condotti saranno fondamentali per ricostruire quanto accaduto, ma non sono ancora stati resi disponibili.