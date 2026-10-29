Avvelenate dalla ricina a Pietracatella, Alice Di Vita e il marito dell'amica di Gianni esclusi dai sospettati

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

L’inchiesta sulle due donne morte per avvelenamento da ricina a Pietracatella prosegue. Non ci sono ancora indagati, ma la Procura di Larino avrebbe escluso dai sospettati due persone. Si tratta di Alice Di Vita, sorella di Sara e figlia di Antonella Di Ielsi, e del marito dell’amica di Gianni Di Vita, che lavora come tecnico di laboratorio in un istituto agrario.

Giallo della ricina a Pietracatella, due persone escluse dall’inchiesta

La notizia è stata riportata dall’inviato a Pietracatella di Dentro La Notizia, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi in onda su Canale 5.

Le indiscrezioni trapelate dagli ambienti investigativi parlano dell’esclusione dalla cerchia degli indagati di Alice Di Vita, sorella di Sara, e del tecnico di laboratorio dell’istituto agrario di Riccia. Quest’ultimo è il marito dell’amica di infanzia di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime della ricina.

ANSA

Le indagini della Procura sulle donne avvelenate dalla Ricina a Pietracatella

Il caso di Pietracatella, in provincia di Campobasso, riguarda la morte di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e della figlia quindicenne Sara Di Vita, decedute tra il 27 e il 28 dicembre 2025 dopo un malore seguito a un pasto consumato durante le festività natalizie.

Le analisi tossicologiche dell’Istituto Maugeri di Pavia e le autopsie hanno accertato che entrambe morirono per un’intossicazione acuta da ricina, una potente sostanza tossica. Il marito di Antonella e padre di Sara, Gianni Di Vita, che aveva mangiato con loro, risultò negativo agli esami disponibili e accusò sintomi lievi.

La Procura di Larino ha avviato accertamenti per chiarire come il veleno sia arrivato nell’abitazione e chi possa averlo introdotto o somministrato.

Il fascicolo rimane contro ignoti: gli sviluppi

La Procura indaga per duplice omicidio premeditato contro ignoti, senza che al momento siano stati individuati responsabili. Sono attesi i risultati delle analisi affidate al Robert Koch Institute di Berlino su alimenti e 131 reperti raccolti nell’abitazione: secondo gli ultimi aggiornamenti, non arriveranno prima della fine dell’anno.

Negli ultimi giorni la Procura di Larino avrebbe raccolto informazioni su una seconda donna potenzialmente coinvolta nella vicenda della ricina.

Si tratterebbe di una conoscente di Gianni Di Vita, ma non si sa se si tratti di una persona legata all’ambiente di lavoro dell’ex sindaco di Pietracatella.