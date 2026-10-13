Avvelenate dalla ricina a Pietracatella, Bassetti chiaro sulla morte di Antonella e Sara: "Non è incidente"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Mentre proseguono le indagini sul giallo di Pietracatella con i rilievi informatici nelle scuole della zona, sul duplice omicidio da ricina intervengono gli esperti per fare chiarezza sulle cause della morte di madre e figlia. Tra le piste vagliate dagli inquirenti si era ipotizzata anche quella di un’assunzione accidentale della sostanza letale, ma l’ipotesi viene categoricamente smentita dal professor Matteo Bassetti, che parla apertamente di avvelenamento volontario vista l’elevata quantità di tossina riscontrata.

Bassetti sul giallo della ricina

Nella giornata nella quale si è conclusa la prima perquisizione, durata cinque ore, all’Istituto agrario di Riccia, si torna a parlare dell’ipotesi incidente. Tra le tante ipotesi emerse in questi ultimi mesi, oltre all’omicidio, ci sarebbe infatti anche quella dell’assunzione accidentale della ricina.

A Dentro la notizia esprime i suoi dubbi sull’ipotesi dell’incidente il professor Matteo Bassetti. Secondo l’esperto la ricina rimane poco nel sangue, “ma sappiamo che riusciamo a trovare gli anticorpi”.

Anche questi non restano a lungo nel corpo, ma sono quelli che sono stati determinati dai medici e tecnici tedeschi. A differenza di virus e batteri, nel caso della ricina gli anticorpi non rimangono per sempre ma decadono.

Impossibile l’ipotesi dell’incidente

Entrando nel dettaglio, Bassetti spiega che non si può determinare con esattezza il tempo che è passato dall’assunzione della ricina: “Potremmo aver fatto le analisi a qualcuno tre mesi dopo e non trovarli, ma non significa che non c’erano tre mesi prima”.

Arriva così a parlare della quantità e dell’ipotesi dell’avvelenamento accidentale: “È stata ritrovata una quantità di ricina all’interno dello stomaco che non conferma l’accidentale”.

Ribadisce con forza: “No no no, accidentale no, perché sono quantità talmente grandi che sono state messe per forza per avvelenare qualcuno”.

Ipotesi obiettivo diverso: Gianni Di Vita

C’è poi un’altra ipotesi sul tavolo, quella che vede come bersaglio non moglie e figlia, ma proprio Gianni Di Vita. La morte delle due donne quindi sarebbe soltanto un “danno collaterale” di un tentativo di colpire Gianni Di Vita.

Il movente potrebbe essere legato a una relazione extraconiugale o a una promessa mancata quando era sindaco di Pietracatella. Il padre di Antonella lo aveva definito un “bravo fesso”, facendo riferimento al fatto che non fosse in grado di agire, quantomeno non in solitaria.

La criminologa Roberta Bruzzone però parla di tempistiche ambigue in riferimento alla sintomatologia dell’avvelenamento. Infatti tre persone sono finite in ospedale, ma due sono morte con una grande quantità di ricina in corpo, mentre l’altra è risultata negativa all’avvelenamento e si è ripresa in tempi relativamente veloci.