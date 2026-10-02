Avvelenate dalla ricina a Pietracatella, convocati i familiari dell'amica di Gianni: Bruzzone spiega il motivo

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Gli investigatori che stanno lavorando sul caso di Pietracatella, in cui sono morte avvelenate con la ricina Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia, hanno convocato in procura due familiari dell’insegnante amica del marito e padre delle vittime, Gianni Di Vita. Si potrebbe trattare di una tecnica investigativa precisa, nell’indagine che, per il momento, continua a non avere indagati.

Pietracatella, sentiti i familiari dell’insegnante

La procura di Larino ha convocato alcuni familiari dell’insegnante amica di Gianni Di Vita nell’ambito delle indagini sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita a Pietracatella.

Anche nella giornata di ieri 1° ottobre erano state sentite altre persone informate sui fatti, le ultime di una lunga lista che la polizia ha ascoltato durante i sei mesi di indagini.

ANSA

Lo stesso Gianni Di Vita è stato ascoltato nei giorni scorsi, a seguito di alcune perquisizioni nei suoi uffici di Campobasso e di Pietracatella.

La teoria di Roberta Bruzzone sulle indagini

La psicologa Roberta Bruzzone ha avanzato, durante una puntata de La Vita In Diretta, un’ipotesi riguardo a queste continue convocazioni di persone informate sui fatti:

Questo tipo di tecnica investigativa “a tenaglia” solitamente viene impiegata a carico dei principali sospettati quando sono più di uno. Non vuol dire che questo sia il caso. Ma questa modalità a cerchi concentrici con pressione crescente la si usa per far cedere i sospettati.

“Che sia questo il caso o meno lo scopriremo presto” ha poi concluso la criminologa.

Le indagini sul caso della ricina

La procura di Larino si starebbe concentrando in particolare su un computer, su cui sarebbe stata effettuata una ricerca proprio sulla ricina.

I dettagli sulle indagini sono molto pochi per via dell’estrema riservatezza che la procura di Larino sta mantenendo fin dall’inizio dell’inchiesta.

Si tratta di un’evenienza piuttosto rara in Italia, in particolare sui casi molto mediatici. Nonostante le indagini debbano essere segrete per legge, infatti, spesso diversi dettagli trapelano ancora prima che ci siano persone iscritte nel registro delle notizie di reato.