Avvelenate dalla ricina a Pietracatella, il papà di Antonella Di Ielsi non crede all'incidente: "Impossibile"

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Nel dicembre 2025, Antonella Di Ielsi e la figlia Sara Di Vita morirono avvelenate dalla ricina. Da allora le indagini non si sono mai interrotte. Gli inquirenti hanno più volte ascoltato i famigliari delle donne e tutti coloro che, a Pietracatella, possano essere informati sui fatti. E, dopo l’autopsia, torna l’ipotesi di un avvelenamento accidentale. Teoria, però, cui il papà di Antonella Di Ielsi non è disposto a credere.

L’ipotesi sull’ingestione di ricina

“La causa della morte è sicuramente l’avvelenamento da ricina, ma l’autopsia non può determinare quello che è successo” ha affermato la dottoressa Benedetta De Luca all’emittente locale TeleMolise.

Secondo l’anatomo patologa che ha effettuato l’autopsia sui corpi di Antonella Di Ielsi e della figlia 15enne Sara, è lecito parlare tanto di “ingestione accidentale” che di “somministrazione da parte di terze persone”.

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Alla stessa conclusione era arrivato, pochi giorni prima, il professore Carlo Locatelli, direttore del centro antiveleni Maugeri di Pavia.

Anche Locatelli esclude l’inutilità dell’autopsia nelle indagini, seppur al Messaggero ha spiegato che per arrivare a una dose letale di ricina “bisogna avere le competenze e gli strumenti”.

Il papà di Antonella Di Ielsi non crede all’incidente

Salvatore Di Ielsi, padre e nonno delle due donne decedute, si dimostra scettico di fronte all’ipotesi di un avvelenamento incidentale.

“Un incidente del genere mi sembra impossibile” ha affermato ai microfoni di Dentro la Notizia, la trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi su Canale 5.

L’uomo non sa chi può aver compiuto qualcosa del genere, ma la speranza è che “venga presto la fine e che venga nel modo giusto”.

“Non ce l’ho con nessuno, – conclude – ma i responsabili devono uscire fuori al più presto. Noi non ce la facciamo più, è un chiodo fisso”.

Le indagini sul caso di Pietracatella

Nel frattempo proseguono le indagini. Nei giorni scorsi gli inquirenti hanno sentito alcuni parenti e amici di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime.

Lo stesso Di Vita, che non è iscritto al registro degli indagati, è stato di nuovo ascoltato e il suo studio di commercialista è stato perquisito.

Mentre negli Stati Uniti è stato individuato l’indirizzo IP al quale si è agganciato un computer su cui è stata effettuata una ricerca sulle modalità di preprazione della ricina in polvere, che porterebbe a un’area coincidente con Pietracatella.

Gianni Di Vita mantiene il silenzio

Anche Gianni Di Vita era tra gli astanti alla cena che avvelenò la moglie Antonella e la figlia Sara. Non è chiaro se lui non abbia ingerito ricina o se l’abbia fatto senza conseguenze.

Più volte sentito dagli inquirenti, si è sempre rifiutato di rispondere alle domande dei media. All’inviato del Tg1 che lo ha intercettato vicino casa ha affermato che parlerà “quando sarà il tempo, quando ne parleremo con l’avvocato, quando ce la sentiremo di farlo”.