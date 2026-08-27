Avvelenate dalla ricina a Pietracatella, l'obiettivo era Gianni Di Vita? L'ipotesi che cambia lo scenario

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Una nuova ipotesi investigativa emersa dopo il vertice tra la Squadra Mobile di Campobasso e la Procura di Larino potrebbe stravolgere il giallo di Pietracatella: il reale bersaglio del killer potrebbe essere stato l’ex sindaco Gianni Di Vita, per poi colpire l’intera famiglia. Continuano intanto gli accertamenti sui 131 reperti e le analisi di laboratorio per individuare il vettore della ricina.

Nuova ipotesi sul caso ricina a Pietracatella: l’obiettivo era Gianni Di Vita?

Un importante briefing operativo tra gli agenti della Squadra Mobile di Campobasso e la Procura di Larino ha aperto uno scenario del tutto inedito sul duplice omicidio per avvelenamento da ricina avvenuto a Pietracatella.

Sul tavolo degli investigatori è infatti comparsa una seconda ipotesi che potrebbe riorientare l’intera inchiesta: il killer, o i killer, potrebbero aver avuto l’intenzione di colpire principalmente l’ex sindaco Gianni Di Vita, estendendo poi l’azione contro la sua famiglia.

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Nel corso delle ultime audizioni, gli inquirenti hanno ascoltato diversi amici di famiglia ponendo quesiti specifici sul legame tra Gianni Di Vita e un’amica d’infanzia, ma nelle ultime ore le attenzioni si starebbero concentrando in modo particolare sui rapporti intercorsi tra l’ex primo cittadino e il marito di questa donna.

La ricostruzione della tragedia

La vicenda ha avuto inizio durante le festività natalizie, quando Antonella Di Ielsi, 50 anni, e la figlia quindicenne Sara Di Vita sono morte a poche ore di distanza l’una dall’altra a seguito di malori improvvisi.

Inizialmente scambiata per una grave tossinfezione alimentare, la causa dei decessi si è rivelata essere un avvelenamento da ricina grazie agli esami tossicologici effettuati successivamente, portando la Procura ad aprire un fascicolo per duplice omicidio volontario.

Mentre la seconda figlia Alice è rimasta illesa e Gianni Di Vita è stato ricoverato e poi dimesso dall’ospedale, gli investigatori hanno lavorato per capire come la sostanza tossica sia stata somministrata, escludendo l’ipotesi dell’ingestione casuale o accidentale.

Le indagini sui 131 reperti

Parallelamente agli approfondimenti sulle relazioni personali della famiglia, l’attività investigativa punta a individuare il vettore esatto attraverso il quale il veleno è entrato nell’abitazione.

La Polizia Scientifica ha posto sotto sequestro 131 reperti prelevati nella casa di via Risorgimento e nello studio professionale di Gianni Di Vita, tra cui contenitori per liquidi medicali, campioni di cibo, una borraccia e il filtro di un’aspirapolvere.

Gli inquirenti rimangono in attesa delle risposte scritte sulle analisi eseguite dal Robert Koch Institute di Berlino per confermare la presenza di anticorpi e chiarire la modalità di esposizione, mentre proseguono i riscontri sulle testimonianze per fare completa luce sul delitto.