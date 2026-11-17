Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il giallo delle donne avvelenate dalla ricina a Pietracatella potrebbe arrivare presto a una svolta. L’indizio è arrivato dalla cognata di Antonella Di Ielsi, una delle vittime, che all’uscita dalla Questura, dove è stata ascoltata come persona informata sui fatti, ha detto ai cronisti che “potrebbero arrivare presto delle novità”. Nella stessa giornata è stato ascoltato anche Salvatore Di Ielsi, padre e nonno delle due vittime.

Morte per la ricina a Pietracatella, possibili novità in arrivo

Oltre ad affermare che a breve potrebbero arrivare novità dall’inchiesta sulla morte a causa della ricina di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, Giovanna Campolieti ha ribadito che a suo avviso le due donne non sono morte per cause accidentali: “Resto convinta che si sia trattato di un omicidio e non certo di un incidente”.

L’interrogatorio si è tenuto nella mattinata di oggi, martedì 17 novembre, ed è durato circa tre ore. In Questura è stato ascoltato anche Salvatore Di Ielsi, che però all’uscita ha preferito non rilasciare dichiarazioni.

ANSA

Ricina, gli accertamenti tecnici sui reperti sequestrati a Pietracatella

Le indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, avvelenate dalla ricina a Pietracatella, vanno avanti ormai da circa un anno. La Procura di Larino ha aperto un fascicolo contro ignoti per duplice omicidio premeditato.

Nei prossimi giorni, tra giovedì 19 novembre e venerdì 20, verranno eseguiti nuovi accertamenti tecnici presso l’istituto Robert Koch di Berlino. Gli esperti esamineranno cinque reperti tra i 130 sequestrati durante il sopralluogo nella casa della famiglia Di Vita. Si tratta, per l’esattezza, di un sacchetto rosa con tracce di Kefir, un cestino della spazzatura, una borraccia, una bottiglia con liquido e sedimenti sul fondo, un pacchetto con guanti da lavoro.

Trattandosi di accertamenti irripetibili, gli esami verranno registrati e verranno svolti alla presenza di tutte le parti interessate, inclusi eventualmente i periti dei 5 medici dell’ospedale di Campobasso che risultano indagati per omicidio colposo.

Giallo della ricina a Pietracatella, indagini in corso da un anno

La vicenda risale alle festività natalizie del 2025, quando Antonella Di Ielsi, 50 anni, e la figlia quindicenne Sara Di Vita accusarono un grave malore nella loro abitazione di Pietracatella, in provincia di Campobasso.

Inizialmente si pensò a un’intossicazione alimentare, ma i successivi accertamenti tossicologici confermarono la presenza di ricina, un potente veleno di origine vegetale, nel sangue di entrambe. Madre e figlia morirono tra il 27 e il 28 dicembre, a poche ore di distanza.

La Procura di Larino ha aperto un’inchiesta per duplice omicidio premeditato, ancora senza indagati, per chiarire chi abbia introdotto il veleno nell’abitazione e attraverso quale alimento o bevanda sia stato somministrato.