Avvelenate dalla ricina a Pietracatella, parla il medico che soccorse la famiglia: "Gianni? Sintomi diversi"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Proseguono le indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, mamma e figlia avvelenate dalla ricina a Pietracatella. Pietro Vuotto, medico del Pronto Soccorso dell’ospedale di Campobasso, ha rivelato quali fossero i sintomi di Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne. Per il dottore l’uomo aveva “sintomi diversi” rispetto a quelli della figlia Sara.

Avvelenate dalla ricina a Pietracatella, le parole del medico

Nella puntata del 9 settembre de La Vita in Diretta è stato intervistato Pietro Vuotto, medico del Pronto Soccorso.

“Io ho visto per la prima volta Sara Di Vita il 26 mattina e in quell’occasione ho visto anche il padre”, ha spiegato ai microfoni della trasmissione Rai.

In merito ai sintomi, il medico ha chiarito: “Gianni Di Via ha lamentato debolezza muscolare, crampi muscolari, cefalea e nausea. Non ho osservato nessun episodio di vomito e non ho trovato nessun rilievo obiettivo degno di essere annotato in cartella”.

Poi ha aggiunto: “Sintomi non sovrapponibili a quelli della figlia, erano decisamente diversi rispetto a quelli di Sara”.

Per Pietro Vuotto “l’impressione è che lui stesse anche meglio. Lui viene dimesso insieme con la moglie e ambedue erano in buone condizioni”.

Il commento di Roberta Bruzzone

Roberta Bruzzone, ospite de La Vita in Diretta, ha commentato le parole del dottore Pietro Vuotto

“Parole determinanti, il padre ha segnalato una serie di malesseri che però effettivamente non hanno trovato un riscontro che invece purtroppo hanno trovato riscontro letale nelle altre 2”.

Per la criminologa “è un parametro fondamentale. Come mai stava male se non era intossicato da ricina?”

Avvelenamento in due tempi diversi

Pietro Vuotto ha aggiunto ulteriori dettagli nella puntata dell’8 settembre di Ore 14.

Il dottore ritiene plausibile per Sara un avvelenamento in due tempi diversi: “Sì perché sicuramente c’è un quadro di presentazione molto diverso tra la prima volta in cui vedo Sara e la seconda volta in cui la vedo”.