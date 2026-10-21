Avvelenate dalla ricina a Pietracatella, per il Koch Institut veleno assente negli alimenti sequestrati

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Gli esami del Robert Koch Institute non hanno rilevato tracce di ricina sui cibi analizzati, spostando l’attenzione degli inquirenti sulle cozze scomparse e sullo smaltimento dei rifiuti a Pietracatella. Mentre le testimonianze dei medici confermano un’intossicazione da sostanza esterna ritenendo poco plausibile l’ipotesi accidentale, l’inchiesta sul duplice omicidio prosegue per individuare l’esatto vettore della tossina.

Morte con la ricina a Pietracatella: l’esito degli esami scientifici

A Pietracatella, la morte di Antonella Di Ielsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita, avvenuta nel dicembre 2025 per intossicazione acuta da ricina, continua ad essere al centro di un’articolata inchiesta per duplice omicidio della Procura di Larino e della Squadra Mobile.

Dalle prime verifiche effettuate dal Robert Koch Institute di Berlino sui reperti e sugli alimenti sequestrati all’interno dell’abitazione della famiglia Di Vita non sono emerse tracce della tossina.

Pietracatella, arrivano i risultati degli esperti tedeschi: ricina non trovata negli alimenti

Gli esiti specialistici condotti dai tecnici tedeschi sui materiali esaminati non hanno rilevato la sostanza tossica sui campioni inviati, aprendo nuovi interrogativi sulle esatte modalità con cui il veleno è stato somministrato alle due vittime.

Il giallo delle cozze

L’assenza di riscontri sui cibi analizzati ha spostato l’attenzione degli investigatori su un elemento mancante: le cozze consumate dalla famiglia durante le festività natalizie, di cui non è stato possibile recuperare alcun campione da inviare ai laboratori di Berlino.

Gli inquirenti stanno ricostruendo la catena dello smaltimento dei rifiuti domestici relativi ai giorni del 22, 23 e 24 dicembre per verificare se la tossina potesse essere stata nascosta proprio in quel piatto.

Nelle sue deposizioni, Gianni Di Vita, marito di Antonella e padre di Sara, ha descritto le proprie abitudini quotidiane spiegando che “prendeva la spazzatura e la portava nel cassonetto più vicino”, dettaglio ora al vaglio per determinare l’esatto momento in cui gli scarti alimentari sono stati gettati.

La testimonianza del medico

Parallelamente, le indagini proseguono con l’ascolto dei testimoni. Negli uffici della Questura è stato convocato il medico che prestò le prime cure in ospedale tentando di rianimare madre e figlia.

Ricostruendo quei momenti, il sanitario ha spiegato: “Due decessi così rapidi con un’evoluzione così repentina e soprattutto poco responsiva a quello che siamo in grado di fare, mi ha fatto riorientare a una sostanza esterna o un agente che sia una tossina, una cosa alimentare, qualcosa di esterno sicuramente”.

Il medico ha escluso di aver discusso di cibo con la donna, precisando che “con Antonella non abbiamo assolutamente parlato di alimenti”, ed ha espresso forte scetticismo sull’ipotesi accidentale: “La ricina è una sostanza difficilmente reperibile, non è un pesticida che è facile che circoli. La contaminazione accidentale mi è difficile da pensare che sia plausibile”.