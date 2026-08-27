Avvelenate dalla ricina a Pietracatella, verità potrebbe essere vicina: il punto sull'analisi dei 131 reperti

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’inchiesta sul duplice omicidio di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara, morte per avvelenamento da ricina a Pietracatella, si concentra sull’analisi di 131 reperti sequestrati dalla Polizia Scientifica. Gli inquirenti cercano di individuare il vettore con cui è stata somministrata la sostanza tossica e attendono i risultati degli esami da Berlino.

Caso ricina a Pietracatella: la lista dei 131 reperti sotto sequestro

A circa otto mesi dal duplice omicidio di Antonella Di Ielsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita, morte per avvelenamento da ricina nei giorni a cavallo dello scorso Natale, l’attenzione degli investigatori si concentra su 131 reperti prelevati dalla Polizia Scientifica nell’abitazione di via Risorgimento a Pietracatella.

La lista degli oggetti posti sotto sequestro comprende materiale di vario genere: da un contenitore per liquido medicale completo di ago e cannula a residui di pane trovati nel cestino dell’immondizia, passando per una spazzola, una borraccia, liquido per lavare i pavimenti, guanti in gomma verdi, un filtro per aspirapolvere e un sacchetto di plastica rosso recante la scritta “Monique”.

ANSA

Durante il sopralluogo sono stati effettuati numerosi tamponi sugli arredi e sulle impronte delle suole di un paio di scarpe, con accertamenti estesi anche allo studio professionale da commercialista di Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime.

Le analisi da Berlino

Uno degli obiettivi primari della Procura di Larino è stabilire attraverso quale vettore la tossina sia penetrata nell’organismo delle due donne.

Al momento non viene esclusa alcuna modalità di esposizione, dall’ingestione tramite alimenti o bevande ad altri canali di contatto. Per chiarire i dettagli analitici, gli inquirenti attendono i risultati delle verifiche condotte in Germania dal Robert Koch Institute.

Sulle tempistiche e sullo stato delle indagini, come riportato da Oggi, la procuratrice Elvira Antonelli ha precisato: “Non c’è, al momento, ancora una comunicazione scritta circa la positività anticorpale. L’esame è particolarmente impegnativo e le risposte attese sono due. Le indagini continuano con acquisizioni di informazioni da parte delle persone informate sui fatti. Non ci sono, allo stato, indagati”.

I punti oscuri del delitto

Parallelamente agli accertamenti tecnici, la Squadra Mobile di Campobasso prosegue le audizioni di persone informate sui fatti per ricostruire nel dettaglio le relazioni e gli ultimi giorni di vita delle vittime.

Nell’ambito dei riscontri, gli investigatori hanno eseguito anche un confronto tra Gianni Di Vita e un’amica di lunga data, un’insegnante già ascoltata in più occasioni dagli inquirenti per chiarire alcune discrasie emerse nei verbali.

Tra gli elementi al vaglio figurano inoltre approfondimenti della piattaforma americana Reddit per verificare presunte ricerche online dedicate alla ricina, mentre il fascicolo d’inchiesta per duplice omicidio premeditato rimane attualmente aperto a carico di ignoti.