Avvelenate dalla ricina, Antonella si confidò col parroco prima di morire: don Stefano sentito in Questura

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Le indagini sul caso della ricina a Pietracatella si sono concentrate sulla testimonianza del parroco don Stefano Fracassi, ascoltato per tre ore dagli investigatori in quanto una delle ultime persone ad avere un colloquio con una delle due vittime, Antonella Di Ielsi. La donna potrebbe essersi confidata con il religioso, che avrebbe quindi informazioni potenzialmente utili a ricostruire il caso.

Il parroco ascoltato sul caso della ricina

Le indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, decedute dopo un avvelenamento da ricina a Pietracatella, entrano in una fase cruciale. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita delle due donne e di capire chi possa aver introdotto il potente veleno nella loro quotidianità.

Per fornire nuovi elementi utili all’inchiesta, è stato convocato anche il parroco del paese, don Stefano Fracassi, ascoltato dalla Squadra Mobile di Campobasso per circa tre ore.

ANSA

Il sacerdote è considerato una figura chiave perché fu una delle ultime persone a parlare con Antonella prima della tragedia. La donna, molto attiva nella vita parrocchiale e impegnata nel catechismo, si confidava spesso con don Stefano.

Antonella da don Stefano il giorno di Natale

Secondo quanto emerso durante la trasmissione “Dentro la Notizia”, Antonella si rivolse proprio al parroco il giorno di Natale, quando lei e la figlia Sara iniziarono ad accusare i primi sintomi del malore che poi si sarebbe rivelato fatale.

Durante il programma è stato affermato che Antonella avrebbe chiesto al sacerdote di pregare per lei e per la figlia, ricevendo come risposta un invito immediato a recarsi in ospedale.

Gli investigatori avrebbero chiesto a don Stefano dettagli sui rapporti personali della donna, sulle eventuali tensioni familiari e sulla presenza di possibili nemici all’interno della comunità.

Le indagini sull’avvelenamento

L’attenzione degli inquirenti si concentra anche sui dispositivi elettronici sequestrati nell’abitazione delle vittime. Cellulari, computer, tablet e router potrebbero contenere elementi fondamentali per ricostruire gli ultimi contatti, le conversazioni e le ricerche effettuate nelle settimane precedenti al decesso. Gli specialisti stanno analizzando anche eventuali messaggi cancellati e cronologie web sospette.

Tra gli aspetti più delicati dell’inchiesta ci sono alcuni messaggi comparsi online in forum e spazi web dedicati alla ricina proprio nei giorni vicini alla morte di Antonella e Sara. Gli investigatori stanno cercando di capire se i nickname utilizzati possano essere collegati a persone vicine alla famiglia Di Vita o a qualcuno che conosceva le vittime.

I dubbi della zia di Antonella

Durante la trasmissione “Dentro la Notizia” c’è stato spazio anche per l’intervista a Giuseppina, la zia di Antonella, secondo la quale è evidente che il caso sia il frutto di “qualcosa di elaborato, di studiato, programmato”.

La zia ha inoltre lasciato intendere che qualcuno all’interno della comunità potrebbe conoscere dettagli importanti senza parlare apertamente con gli investigatori. Le sue parole hanno aumentato la tensione attorno alla famiglia Di Vita e al piccolo paese di Pietracatella, dove continuano indiscrezioni e sospetti.