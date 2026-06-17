Avvelenate dalla ricina, trovate informazioni importanti sui cellulari di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Le indagini sulla madre e la figlia morte probabilmente avvelenate con la ricina potrebbero essere prossime alla svolta. Qualcosa di interessante, infatti, sarebbe emerso dai dispositivi sequestrati nell’abitazione di Pietracatella (Campobasso). Secondo le prime indiscrezioni, Antonella Di Ielsi (50 anni) sarebbe venuta a conoscenza di alcuni fatti e per questo potrebbe essere stata una vittima prescelta. Da tempo, inoltre, aveva interrotto i rapporti con Laura Di Vita, la cugina di primo grado del marito Gianni.

Antonella Di Ielsi aveva scoperto qualcosa?

L’indiscrezione arriva da Dentro La Notizia. Dai cellulari di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia di Pietracatella morte per un presunto avvelenamento da ricina, sarebbero emersi dettagli interessanti.

Gli inquirenti, infatti, sospettano che la 50enne avesse scoperto qualcosa di scomodo e che per questo rappresentasse una vittima prescelta della tragedia.

La figlia Sara Di Vita, quindi, potrebbe essere una vittima collaterale. Il mistero rimane: in che modo la ricina è finita sulla tavola della famiglia Di Ielsi-Di Vita in quei giorni ormai prossimi al Natale?

Gli inquirenti sono ancora al lavoro sulle chat e tutti gli altri contenuti presenti nei telefoni di madre e figlia, con i riflettori sempre puntati sui due nuclei familiari.

I rapporti con Laura Di Vita

L’inviato di Dentro La Notizia Vincenzo Rubano riferisce che poco prima della tragedia, i rapporti tra Antonella Di Ielsi e Laura Di Vita, cugina di primo grado del marito, si sarebbero interrotti, al punto che Laura ha infine rinunciato agli incontri in famiglia in occasione delle festività di Natale.

Non è dato conoscere il motivo della presunta interruzione dei contatti, anche se c’è chi è pronto a smentire questa verità: c’è, infatti, chi sostiene che i rapporti tra le due donne fossero in realtà sempre distesi.

Il giallo della ricina e quell’ipotesi sul divorzio

Il mistero è ancora aperto: sebbene gli investigatori abbiano ascoltato almeno 160 persone e stretto il cerchio intorno al circuito familiare, le modalità con cui la ricina sia finita nei piatti consumati da Antonella Di Ielsi, Sara Di Vita e Gianni Di Vita (risultato poi negativo alla ricina) rimane un giallo.

C’è, infine, quel dettaglio in una confidenza che Antonella Di Ielsi avrebbe fatto nel 2019 a un’amica. La donna le avrebbe confidato la sua intenzione di divorziare.