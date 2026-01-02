Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di trentasette anni è stato arrestato a Pinerolo (Torino) con l’accusa di aver compiuto quattordici furti. Per questo dovrà rispondere dei reati di furto aggravato e utilizzo indebito di carte di pagamento. I fatti sarebbero avvenuti tra agosto e novembre scorsi nei comuni del Pinerolese, dove l’uomo avrebbe colpito fingendo di aiutare le vittime al bancomat. Vittime che, da come è emerso, sarebbero principalmente persone anziane.

La denuncia di un 80enne

L’arresto è il risultato di un’attività investigativa durata diversi mesi e avviata dopo la denuncia di un ottantenne derubato di 800 euro presso uno sportello bancomat di Pinerolo.

L’uomo, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, si sarebbe avvicinato all’anziano fingendo di volerlo aiutare durante un’operazione di prelievo, per poi sottrargli il denaro appena erogato.

La trappola del bancomat

Il presunto responsabile avrebbe agito sempre con lo stesso schema: individuava le vittime, tutte persone anziane e sole, mentre si recavano a prelevare denaro agli sportelli ATM.

Approfittando della loro vulnerabilità, le distraeva facendo credere che il bancomat fosse guasto, per poi impossessarsi furtivamente delle somme prelevate. In alcuni casi, le vittime si accorgevano del furto solo successivamente o notavano un utilizzo indebito delle proprie carte di credito.

Le indagini a Pinerolo

Gli investigatori della Sezione Operativa della Compagnia di Pinerolo hanno raccolto le immagini di videosorveglianza degli sportelli bancari e, parallelamente, hanno ricevuto numerose denunce da parte di altri anziani che avevano subito episodi simili.

L’analisi dei filmati e delle testimonianze ha permesso di ricostruire la serie di quattordici furti avvenuti tra agosto e novembre nei comuni del Pinerolese e nelle aree limitrofe.

L’arresto

Il presunto autore, residente anagraficamente a Pinerolo, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere il 23 dicembre scorso. Attualmente si trova ristretto presso la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino.

Le accuse a suo carico sono di furto aggravato e utilizzo indebito di carte di pagamento, reati per i quali sono in corso le indagini preliminari.

La vicenda ha riportato l’attenzione sulla vulnerabilità delle persone anziane, spesso prese di mira da malintenzionati nei pressi degli sportelli bancomat. Le forze dell’ordine invitano i cittadini, in particolare gli anziani, a prestare la massima attenzione durante le operazioni di prelievo e a segnalare tempestivamente qualsiasi comportamento sospetto.

IPA