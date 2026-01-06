Avvistato a Milano il presunto killer del capotreno Alessandro Ambrosio, atteggiamenti molesti sul convoglio

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Sarebbe stato avvistato a Milano il 36enne Jelenic Marin, ricercato dalla polizia come sospettato per l’omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso a Bologna alla vigilia dell’Epifania. Secondo le ultime indiscrezioni il fuggitivo sarebbe passato per lo scalo di Milano Centrale e durante il suo viaggio dall’Emilia alla città meneghina sarebbe stato identificato dai carabinieri per atteggiamenti molesti.

Jelenic Marin identificato a Fiorenzuola?

La formula dubitativa è d’obbligo. Gli uomini della Questura di Milano, coordinati dal pm Michele Martorelli, dopo l’omicidio di Alessandro Ambrosio hanno ristretto il cerchio intorno a Jelenic Marin, 36enne di nazionalità croata già noto alle forze dell’ordine.

Secondo gli investigatori l’uomo si sarebbe dato alla fuga subito dopo la tragedia, salendo a bordo di un treno in direzione Milano. Gli sviluppi sono all’ordine delle ore, considerata l’aperta caccia all’uomo partita dopo la morte di Ambrosio.

E proprio sul regionale in corsa – scrive RaiNews citando Ansa – Marin si sarebbe fatto notare per atteggiamenti molesti nei confronti del personale a bordo. Per questo si sarebbe reso necessario l’intervento delle autorità, che lo avrebbero fatto scendere a Fiorenzuola d’Arda (Piacenza) intorno alle ore 20.

Quindi Marin sarebbe stato preso in consegna dai carabinieri per il comportamento manifestato durante il viaggio. I militari lo avrebbero identificato e rilasciato. Va precisato che in quel momento non era stata ancora diramata la nota di ricerca.

Il probabile avvistamento a Milano

È delle ultime ore la notizia del possibile avvistamento del 36enne presso la stazione di Milano Centrale. Milano Today parla di passaggio, dunque non si esclude che il ricercato, una volta sceso dal convoglio, si sia diretto verso la città meneghina o sia salito su un altro treno.

L’avvistamento presso lo scalo principale del capoluogo lombardo sarebbe stato registrato nella tarda serata di lunedì 5 gennaio, alcune ore dopo l’omicidio del capotreno. Le ricerche degli investigatori continuano.

L’omicidio di Alessandro Ambrosio

I fatti risalgono alle 19 circa di lunedì 5 gennaio. Alessandro Ambrosio, capotreno 34enne di Trenitalia residente ad Anzola dell’Emilia (Bologna), è stato ucciso da un fendente inferto all’addome mentre si dirigeva verso viale Pietramellara in un parcheggio riservato ai dipendenti e precluso ai viaggiatori.

Le indagini, coordinate dal pm Michele Martorelli, si sono subito concentrate su Jelenic Marin, immortalato dal circuito di videosorveglianza della stazione centrale di Bologna alle 18:30, pochi istanti prima del delitto, in una sequenza mentre si aggira tra i viaggiatori all’interno dell’edificio, in un’altra mentre si muove lungo la banchina.