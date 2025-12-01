Avvocata e psicologhe assolte nel processo Pifferi bis "perché il fatto non sussiste", cadute le accuse

Cade il processo Pifferi bis perché cadono tutte le accuse. Il giudice per le udienze preliminari Roberto Crepaldi ha respinto la richiesta di imputazione avanza dal pm Francesco De Tommasi e ha assolto l’avvocata Alessia Pontenani, il perito della difesa Marco Garbarini e le psicologhe Paola Guerzoni, Federica Martinetti, Letizia Marazzi e Fiorella Gazzale. Il reato contestato dalla Procura era falso ideologico e favoreggiamento. Secondo l’accusa, infatti, il professionista, le quattro colleghe in servizio a San Vittore e la legale di Alessia Pifferi avrebbero manipolato la donna e falsificato test per far sì che Pifferi ottenesse il vizio di mente ed evitasse l’ergastolo.

L’avvocata e le psicologhe sono state assolte

Lunedì 1° dicembre è arrivato il verdetto del gup Roberto Crepaldi. Cinque assoluzioni perché “il fatto non sussiste“. Nel processo Pifferi bis erano imputate l’avvocata Alessia Pontenani, le psicologhe in servizio al San Vittore Paola Guerzoni, Federica Martinetti, Letizia Marazzi e Fiorella Gazzale e della stessa inchiesta faceva parte Marco Garbarini, perito psichiatrico della difesa di Alessia Pifferi.

Con la sua sentenza, le cui motivazioni verranno depositate verso la fine del 2025, – lo scrive Ansa – il gup ha rigettato la richiesta del pm Francesco De Tommasi di imputare tutte le persone indagate con le ipotesi di falso ideologico e favoreggiamento.

ANSA L’avvocata Alessia Pontenani e le psicologhe del San Vittore sono state assolte dall’accusa di falso ideologico e favoreggiamento insieme al perito della difesa: termina così il processo Pifferi bis

Il processo si è concluso con rito abbreviato. L’unica rinviata a giudizio è la psicologa Letizia Marazzi, ma la decisione è riferita a un procedimento che non ha alcuna attinenza con il caso Pifferi.

Marazzi, infatti, è accusata di aver falsificato un’attestazione per un corso professionale. Per il processo parallelo al caso Pifferi il pm De Tommasi aveva chiesto condanne fino a 4 anni.

Il processo Pifferi bis

Si chiama “Pifferi bis” perché le indagini a carico delle quattro professioniste, dell’avvocata Pontenani e del perito della difesa erano partite dal sospetto che le persone coinvolte avessero manipolato Alessia Pifferi e falsificato alcuni documenti per far sì che alla donna fosse riconosciuto un vizio di mente che le avrebbe fatto evitare l’ergastolo.

Per questo motivo le intercettazioni disposte dal pm per due mesi nei confronti delle psicologhe e dell’avvocata, avvenute senza che la contitolare dell’inchiesta Pifferi Rosaria Stagnaro ne fosse al corrente, avevano suscitato molte polemiche. A tal proposito era stato organizzato anche uno sciopero degli avvocati.

Su questa inchiesta e sulle modalità con cui era stata condotta si era espresso anche il Consiglio Giudiziario di Milano, che nella condotta di De Tommasi aveva contestato un difetto di equilibrio, come scrive il Corriere della Sera.

Alessia Pifferi condannata a 24 anni in secondo grado

Il 5 novembre si è concluso il processo di secondo grado a carico di Alessia Pifferi, in carcere come responsabile della morte della figlia Diana di appena 18 mesi, lasciata per 6 giorni sola in casa e morta di stenti.

I giudici della Corte d’Assise d’Appello di Milano hanno ridotto la pena stabilita dal primo grado di giudizio: non più ergastolo ma 24 anni di reclusione. Il motivo è legato alle attenuanti generiche: per i giudici dell’appello Alessia Pifferi è capace di intendere e volere, ma sono stati considerati i disturbi psichici emersi nella seconda perizia. Si parlava, infatti, di “immaturità affettiva, fragilità cognitiva e un residuo di disturbi del neurosviluppo” che non avrebbero compromesso le facoltà della donna ma certamente avrebbero favorito uno sconto di pena.