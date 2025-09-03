Avvocata Leila Yuki Khelil trovata morta a Roma, mistero sul decesso della 39enne: ipotesi omicidio

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Non si dirada il mistero sull’avvocata statunitense di 39 anni, Leila Yuki Khelil, trovata morta nell’abitazione dove viveva con altri inquilini a Roma. La donna era truccata e ben vestita, forse in procinto di uscire di casa, e sul corpo avrebbe riportato delle macchie sospette, che potrebbero essere ecchimosi. Dai primi accertamenti sul cadavere non sarebbero emersi segni di violenza, ma la procura ha aperto un fascicolo di indagine contro ignoti per omicidio.

Il caso di Leila Yuki Khelil

La scoperta risale al 15 luglio, ma la notizia è stata rilevata a distanza di un mese e mezzo da Il Messaggero, a due settimane dagli approfondimenti sul cadavere disposti dai magistrati per il 19 settembre.

A trovare il corpo di Leila Yuki Khelil è stata una coinquilina di rientro dal fine settimana passato fuori. L’avvocata californiana frequentava a Roma un master post laurea in legge e condivideva con altri studenti una casa in via Guattani, vicino a villa Torlonia. Nei giorni precedenti il ritrovamento era rimasta da sola, ma la procura ipotizza che qualcun altro possa essere stato presente nell’appartamento e avere responsabilità sulla morte della 39enne.

ANSA

La zona dell’appartamento a Roma dove è stato ritrovato il corpo della 39enne avvocata statunitense

Il ritrovamento dell’avvocata a Roma

Yuki Khelil è stata trovata distesa sul letto con il ventilatore acceso e una scatola di tachipirina aperta sul comodino. Il cadavere era in stato di decomposizione, condizione che sposterebbe il momento della morte a tre giorni prima.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il medico che ha stilato il certificato di morte ha rilevato delle macchie scure riconducibili a lividi. Dall’autopsia del professore Aniello Maiese, dell’Istituto di medicina legale della Sapienza, non sono stati riscontrati segni di violenza sulla 39enne e quei segni potrebbero essere stati provocati dal processo di putrefazione in atto, aggravato dal grande caldo registrato in quei giorni.

L’ipotesi di omicidio

Lo specialista non ha però chiuso all’ipotesi di morte violenta, sui cui gli inquirenti vogliono vederci chiaro. Per questo la procura di Roma ha disposto ulteriori accertamenti, attendendo gli esami tossicologici per fare luce sulle cause del decesso.

Intanto, dalla California i genitori attendono risposte e chiedono che il corpo della figlia venga restituito loro al più presto. Il padre, di origine tunisina, e la madre giapponese hanno già organizzato la veglia funebre ma in obbedienza al rito shintoista a cui aderiscono devono dare l’ultimo addio alla salma entro 90 giorni.