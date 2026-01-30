Avvocati di Alfonso Signorini contro Google per i video di Fabrizio Corona, nel mirino anche Meta e TikTok

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Gli avvocati di Alfonso Signorini sono tornati a tuonare contro Google per i video di Fabrizio Corona, mettendo nel mirino anche Meta e TikTok. I legali Domenico Aiello e Daniela Messaglia hanno appreso con soddisfazione la decisione della Procura di Milano di aprire un’indagine nei confronti dei vertici di Google Ireland e Italia per ricettazione e concorso in diffamazione per le chat pubblicate a “Falsissimo” e hanno annunciato la richiesta di un medesimo intervento contro le altre piattaforme web.

L’annuncio degli avvocati di Alfonso Signorini

In una nota riportata da LaPresse, gli avvocati Domenico Aiello e Daniela Messaglia, legali di Alfonso Signorini, si sono detti “decisamente soddisfatti dopo aver appreso che la Procura di Milano ha aperto una indagine nei confronti dei vertici di Google Ireland e Italia per il reato di ricettazione e per concorso in diffamazione” per le chat pubblicate da Fabrizio Corona a “Falsissimo”.

Aiello e Messaglia hanno inoltre annunciato che richiederanno un “intervento identico contro Youtube, Meta e TikTok“.

La polemica degli avvocati di Signorini sui colossi del web

Nella nota, i due avvocati di Alfonso Signorini hanno dichiarato che “non è possibile, neanche per i colossi del web, limitare l’accesso alle tutele o alle azioni giudiziarie di fronte ad azioni illecite di tale gravità”.

“Questi operatori”, hanno aggiunto i due legali, “macinano ricavi superiori al nostro PIL e pretenderebbero, attraverso strutture societarie complesse e l’imposizione all’utente di forme rigorose di segnalazione delle pubblicazioni illecite, di rendere difficoltoso, se non inaccessibili, ogni legittima richieste di verifica e rimozione di notizie false o documenti acquisiti illecitamente”.

Aiello e Messaglia hanno anche reso noto di aver diffidato i motori di ricerca e i provider prima di intraprendere la strada dell’azione penale, specificando che “ogni tentativo di corrispondenza con questi signori assume toni dilatori e pilateschi, spesso si rinvia a procedure e/o interlocutori di comodo” mentre “intanto il danno, come i ricavi, aumentano giorno dopo giorno”.

Secondo i due difensori di Alfonso Signorini, i colossi del web compiono “una scelta precisa nell’organizzare il proprio modello industriale”, preferendo “assumere consapevolmente il rischio di coinvolgimento nelle condotte criminose di soggetti spregiudicati e pregiudicati piuttosto che dedicare tempo adeguato e investire risorse importanti per riscontrare adeguatamente e tempestivamente le numerose richieste di oscurare contenuti lesivi dei diritti altrui”.

Così facendo, hanno aggiunto, “in alcuni casi si rovinano reputazioni, in altre si distrugge la vita alle persone“.

L’affondo degli avvocati di Signorini: “Inaccettabile e criminale”

A proposito del caso specifico che vede protagonisti Fabrizio Corona e il loro assistito Alfonso Signorini, gli avvocati Aiello e Messaglia hanno ribadito che “nulla è accaduto anche dopo l’ennesima richiesta” ed “è stato pure ignorato un preciso provvedimento del giudice civile”, preferendo “tenere tutto in rete e continuare a macinare ricavi e a liquidare percentuali all’autore degli illeciti”.

Secondo i due legali, Google e i colossi del web continuerebbero “a fornire un palcoscenico senza controlli o condizioni, come se niente fosse accaduto, consentendo reiterazione delle medesime condotte e aggravamento degli effetti del reato” e ciò, hanno concluso gli avvocati di Alfonso Signorini, sarebbe “inaccettabile” e “criminale“.