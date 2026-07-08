Avvocato Antonio Fiumefreddo denuncia Roberto Vannacci perché "ripropone idee del Ventennio fascista"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

L’avvocato Antonio Fiumefreddo ha denunciato Roberto Vannacci. L’accusa è di istigazione a delinquere, propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa e associazione sovversiva. Dice che l’iniziativa non nasce da appartenenze politiche, ma “dall’esercizio di un mio diritto di cittadino” preoccupato. Notizia che arriva dopo l’Eurocamera che ha aperto un’indagine sul partito di estrema destra Esn, gruppo al quale appartiene anche Vannacci.

Roberto Vannacci è stato denunciato

L’avvocato Antonio Fiumefreddo si è rivolto alla Procura distrettuale della Repubblica di Catania per denunciare l’europarlamentare Roberto Vannacci. Lo ha raccontato lo stesso Fiumefreddo, che ha spiegato le accuse mosse contro il politico.

Chiede all’autorità giudiziaria di verificare se le dichiarazioni e le iniziative del generale e del suo movimento Futuro Nazionale siano penalmente rilevanti. L’accusa è di istigazione a delinquere, propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa e associazione sovversiva.

L’avvocato conferma che “l’iniziativa non nasce da appartenenze politiche, né da adesioni a movimenti o partiti, ma dall’esercizio di un mio diritto di cittadino”.

Il testo della denuncia

La denuncia è quella di un cittadino che si dice preoccupato per ciò che sta accadendo nel Paese e per “il rischio che si finisca per minimizzare fenomeni che invece andrebbero affrontati con piena consapevolezza”.

Chiede quindi di accertare le condotte di Vannacci (come quando è stato visto commentare la canzone Bella ciao insieme alla moglie), che “non possono essere liquidate come semplici provocazioni, opinioni eccentriche o dichiarazioni isolate”.

Soprattutto alla luce, prosegue, del fatto che il generale non sta solo parlando, ma “sta organizzando un soggetto politico che, nei contenuti, nelle parole d’ordine, nella retorica identitaria e in talune proposte, ripropone idee e progetti che hanno caratterizzato la tragedia del ventennio fascista“.

Chi è l’avvocato Antonio Fiumefreddo

Antonio Fiumefreddo è un avvocato penalista esperto in reati societari, tributari e in reati contro la P.A. Nasce a Catania il 10 maggio 1964 ed è iscritto presso l’ordine degli Avvocati dal 1990.

Ha quindi oltre 35 anni di esperienza e ha insegnato anche in diverse università italiane ed estere. Negli ultimi anni si è poi specializzato nei reati del cosiddetto “codice rosso”, pubblicando sul tema della violenza contro le donne e nelle colpe mediche.