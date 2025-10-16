Avvocato creditore pronto a scendere in campo per il pignoramento dei beni se non si pagano le bollette

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Se dovesse essere approvato il disegno di legge a firma Lega, l’avvocato creditore potrebbe chiedere senza la mediazione di un giudice il pignoramento di beni mobili e immobili per qualsiasi tipo di debito comprese bollette e prestiti con finanziarie ad eccezioni dei mutui con le banche. Il Senato è al lavoro per trasformare in legge la proposta che rivoluzionerebbe il rapporto tra creditore e debitore.

L’attuale procedura di pignoramento

Attualmente l’iter per recuperare un qualsiasi tipo di debito prevede degli step ben precisi.

Il creditore si rivolge ad un avvocato che fa richiesta ad un giudice civile che dopo i dovuti controlli dà la conferma a procedere con la richiesta di restituzione del debito.

iStock Anche le utenze domestiche potrebbero essere oggetto di pignoramento senza controllo del giudice civile

Va specificato però che i cosiddetti controlli non sono un’istruttoria approfondita come in un processo.

Si tratta perlopiù di un controllo dei documenti, per escludere eventuali richieste false e truffe.

Solo dopo l’approvazione del magistrato, il creditore potrà iniziare la sua battaglia legale per ottenere quanto richiede.

Quando scatta il pignoramento in caso di mancato pagamento di bollette

Se venisse approvata la proposta della Lega l’avvocato della parte lesa si trasforma in avvocato creditore.

Una figura che di fatto incarna automaticamente il potere del magistrato, esclusivamente in questa prima fase e non durante l’intera procedura di pignoramento, e può automaticamente dare il via alla richiesta di pignoramento.

Il creditore ha come diritto, ovviamente, quello di ricorrere entro 40 giorni alla richiesta, rispondendo formalmente tramite il proprio avvocato e spostare la pratica e la decisione finale ad un giudice.

In sostanza verrebbe tagliata l’esclusivamente la prima procedura di controllo e non il diritto all’intervento di un magistrato super partes per stabilire il recupero crediti.

L’eventuale di riscossione di bollette non pagate o altri debiti con pignoramento di stipendio, sequestro mobili o avvio di ipoteca sulla casa partirebbe automaticamente solo senza ricorso del debitore.

La reazione dell’associazione dei consumatori

A riguardo è intervenuto Antonio Tanza, presidente di Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari e Finanziari.

Ha sollevato a Brocardi diverse criticità, la principale è di tipo comunicativo.

Chi riceve una lettera da parte dell’avvocato creditore di richiesta di restituzione crediti con relativo pignoramento in mancanza di pagamento, potrebbe confondersi pensando di trovarsi davanti ad una comunicazione ufficiale di un giudice e pagare senza fare ricorso.

Adusbef chiede l’introduzione di una clausola di salvaguardia che allunghi i tempi per opporsi.