Avvocato denuncia penalmente Charlie Hebdo per la vignetta su Crans-Montana, "lede la dignità delle vittime"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Charlie Hebdo denunciato per la vignetta satirica sul massacro di Crans-Montana. Un avvocato di Sion e la moglie hanno fatto causa al settimanale satirico francese per l’illustrazione sulla strage di Capodanno, che ha provocato l’indignazione e le polemiche dei parenti delle vittime e dell’opinione pubblica svizzera.

La vignetta su Crans-Montana

Pubblicata nel giorno del lutto nazionale per le 40 vittime dell’incendio del bar Le Constellation, il disegno della nota rivista satirica raffigura due sciatori con tratti caricaturali che li ritraggono carbonizzati, accompagnati dalle scritte “Gli ustionati vanno a sciare” e “La commedia dell’anno”.

Il riferimento della “vignetta del giorno”, firmata dal fumettista Salc e diffusa da Charlie Hebdo sui propri profili social, è a un film comico cult in Francia del 1979, Les Bronzés font du ski (“Gli abbronzati sciano”).

La risposta a Charlie Hebdo

Un’illustrazione che ha provocato lo sgomento di tutta la Svizzera e non solo, scatenando la condanna di buona parte dell’opinione pubblica.

Nei giorni successivi, uno dei legali che rappresenta le famiglie delle vittime svizzere, l’avvocato Sébastien Fanti, ha risposto a sua volta alla rivista satirica francese con una sua vignetta sui social.

“Peggio che non avere umorismo, non hai cuore. Comprerò il tuo giornale senz’anima e lo brucerò. E molti faranno come me” si legge nel post.

Il disegno ritrae un bambino con le mani sul volto che piange, mentre due uomini ridono leggendo il settimanale francese, con accanto una matita e dei fogli grondanti sangue.

Il tutto sotto la scritta “Je ne suis plus Charlie”, “Non sono più Charlie“, modificando lo slogan di sostegno alla rivista dopo l’attentato del 2015.

La denuncia

Per la vignetta di Charlie Hebdo è arrivata infine anche la denuncia penale di Béatrice e Stéphane Riand, contro la rivista e l’autore.

Come riportato l’agenzia di stampa Keystone-ATS, secondo la coppia il disegno rientra nel campo di applicazione dell’articolo 135 del Codice penale svizzero, che definisce le forme di rappresentazione di atti di cruda violenza: “La vignetta di Salch lede la dignità delle vittime. Non mostra la violenza subita per denunciarla, ma la neutralizza con il riso”, hanno affermato.