Avvocato di Belen Rodriguez smentisce l'omissione di soccorso, "sua immagine danneggiata da notizie non vere"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Nelle scorse ore sono trapelate indiscrezioni secondo cui Belén Rodriguez sarebbe stata denunciata per omissione di soccorso in riferimento a due incidenti avvenuti a Milano che sarebbero stati da lei stessa causati di recente. Sulla vicenda è intervenuto l’avvocato della showgirl, Giuseppe Russo. Il legale ha smentito che la sua assistita abbia commesso il reato di omissione di soccorso.

L’avvocato di Belén Rodriguez: “Non è stato commesso il reato di omissione di soccorso”

“In merito alle notizie che stanno circolando diffusamente relativamente ad alcuni (lievi) incidenti automobilistici che avrebbero coinvolto la signora Belen Rodriguez, si rende necessario smentire che sia stato commesso il reato di omissione di soccorso”, recita la nota consegnata all’ANSA dal legale Russo.

“In alcuni articoli – ha proseguito l’avvocato – compare addirittura il nominativo del pubblico ministero assegnatario del fascicolo d’indagine, il che lascia basiti, ritenuto che in tale eventualità gli unici che ne possono essere a conoscenza, oltre agli inquirenti, sono l’indagata e il suo difensore”.

ANSA

“Alcune notizie di stampa non corrispondenti al vero – ha concluso Russo – stanno ingiustamente danneggiando l’immagine della signora Rodriguez, così come l’illecita diffusione di notizie riservate inerenti alla sua salute da parte di strutture sanitarie e pubblici ufficiali con una ricostruzione dei fatti artificiosa”.

Le ricostruzioni apparse sugli organi di stampa

Nei giorni scorsi Repubblica e ANSA avevano scritto che la modella 41enne sarebbe stata iscritta nel registro degli indagati della Procura di Milano per omissione di soccorso, in seguito a una denuncia della Polizia locale finita sul tavolo della pm Maria Cristina Ria.

Sempre secondo queste ricostruzioni, Belén avrebbe provocato due incidenti automobilistici senza fermarsi. Uno sarebbe avvenuto in via Melzi d’Eril, non lontano dall’Arco della Pace (qui avrebbe urtato lo specchietto di un’auto in sosta), l’altro si sarebbe verificato in via San Marco (qui avrebbe urtato uno scooter e due veicoli parcheggiati). Nel secondo caso è stato riportato che tre persone avrebbero subito lesioni lievi.

Alcuni passanti avrebbero ripreso i sinistri. Successivamente gli agenti avrebbero condotto gli accertamenti e avrebbero redatto un’informativa con contestuale denuncia, poi trasmessa in Procura.

Come già sottolineato, diversi organi di stampa hanno riferito di un possibile reato di omissione di soccorso, indiscrezione che è però stata smentita da Russo.

Belén Rodriguez: le indiscrezioni sul suo stato di salute

L’avvocato, inoltre, a fine nota ha fatto riferimento a “notizie artificiose” riguardanti la salute di Belén, evidenziando che, in parte, quanto è stato scritto nei giorni scorsi dopo il ricovero al policlinico della showgirl non corrisponderebbe a verità.

Secondo la versione riportata da svariati organi di stampa, Belén si sarebbe barricata nel bagno di casa sua lo scorso 25 maggio e avrebbe iniziato a gridare chiedendo aiuto. I vicini avrebbero lanciato l’allarme e sul posto si sarebbero recati polizia, personale sanitario e vigili del fuoco.

Questi ultimi, dopo un lungo dialogo, sarebbero riusciti a convincere la conduttrice ad aprire la porta di casa; è stato riferito che Belén sarebbe stata trovata in stato confusionale e che sarebbe stata accompagnata al Policlinico. Qui sarebbe stata ricoverata per qualche ora per poi essere successivamente dimessa.