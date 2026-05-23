Avvocato di Salim El Koudri attaccato da Mario Adinolfi, "chi paga Fausto Gianelli?": arriva la replica

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Mario Adinolfi ha attaccato l’avvocato di Salim El Koudri, Fausto Gianelli, l’uomo che ha travolto diverse persone con la propria auto in centro a Modena, ferendone gravemente quattro. Il leader del Popolo della Famiglia ha chiesto chi paghi il legale, accusato anche di essere un estremista di sinistra. Gianelli ha risposto di essere pagato da chi lo ha ingaggiato, la famiglia del suo assistito.

L’attacco di Adinolfi a Fausto Gianelli

Il leader del partito Il Popolo della Famiglia Mario Adinolfi ha attaccato l’avvocato di Salim El Koudri, l’uomo che ha investito con la propria auto diverse persone in centro a Modena sabato 16 maggio,

Adinolfi si è chiesto chi paghi Gianelli e chi abbia consigliato “al confuso El Koudri”, come definito da Adinolfi, l’avvocato. Ha poi accusato Gianelli di essere un militante di sinistra.

ANSA

Gianelli ha difeso le parti civili nei processi per le violenze subite dai manifestanti durante il G8 di Genova del 2001 ed è stato osservatore internazionale in Sud America, Asia e Medio Oriente, in quanto esperto di diritti umani.

La risposta dell’avvocato di Salim El Koudri

Gianelli ha spiegato ad Adinolfi, in un post su Facebook, che gli avvocati vengono pagati da chi li ingaggia. In questo caso la famiglia di El Koudri, i genitori e la sorella.

È stata proprio la sorella a contattare l’avvocato, che aveva lavorato per un’amica della ragazza in passato.

“L’avvocato lo paga chi lo incarica e, quindi, l’avvocato Gianelli lo paga la famiglia di El Koudri, che mi ha nominato (tramite la sorella la cui migliore amica era già stata mia cliente in passato) e che farà fronte alla mia parcella” ha scritto il legale.

La campagna d’odio contro Gianelli

Nello stesso post su Facebook, Gianelli ha denunciato una campagna d’odio nei suoi confronti:

“Giornali vari della destra, youtuber e influencer, Adinolfi e politici locali si interrogano su chi paga l’avvocato Gianelli. Aizzando i loro ‘follower’ alla ricerca delle risposte, che oscillano tra il patrocinio a carico dello Stato (le nostre tasse), il comune di Modena, il PD, la Sinistra, Soros, l’Isis e la Jihad” ha raccontato l’avvocato.

Nel post, Gianelli ha allegato vari commenti ai post di Adinolfi e agli articoli a cui ha fatto riferimento, omettendo “i più offensivi”.