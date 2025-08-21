Avvocato morto annegato a Caorle, il bagnino indagato per omicidio colposo: "Non si avvedeva della difficoltà"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Mario Bigi, 66 anni, è morto mentre nuotava a (Venezia). Per la morte dell’avvocato la Procura di Pordenone ha aperto un fascicolo a carico del bagnino in turno di lavoro mentre si consumava la tragedia, che ora dovrà rispondere di omicidio colposo. Secondo la ricostruzione dei pm l’indagato “non si avvedeva tempestivamente dello stato di difficoltà della vittima”.

Avvocato 66enne morto annegato a Caorle

Come ricostruisce il Messaggero Veneto i fatti risalgono al 17 agosto. Mario Bigi, un avvocato di 66 anni originario di Perugia, si trovava sul litorale veneto per una vacanza insieme alla famiglia.

L’uomo avrebbe accusato un malore mentre si trovava in acqua per cercare refrigerio. Mentre nuotava nei dintorni della Torretta 17 – scrive Perugia Today – avrebbe dunque iniziato a chiedere aiuto per poi repentinamente perdere le forze.

Sempre Perugia Today scrive che alcuni bagnanti avrebbero segnalato l’accaduto, ma i soccorsi sarebbero arrivati in ritardo. Sul luogo sarebbero dunque arrivati sia gli operatori a nuoto che i mezzi di salvataggio. Un medico e un infermiere del Suem avrebbero poi tentato ripetute manovre di rianimazione.

Il personale del Suem, che era arrivato a bordo di un elisoccorso di Treviso, ha dunque disposto il suo trasferimento in ospedale ma per Bigi non c’era più nulla da fare.

Il bagnino indagato per omicidio colposo

Corriere dell’Umbria scrive che la Procura di Pordenone ha aperto un fascicolo a carico del bagnino con l’ipotesi di reato di omicidio colposo. L’indagato, infatti, era di turno proprio sulla Torretta 17 accanto alla quale Mario Bigi aveva chiesto aiuto.

Secondo il capo di imputazione riportato dal quotidiano umbro e dal Messaggero Veneto “in qualità di assistente bagnanti, per colpa, non si avvedeva tempestivamente dello stato di difficoltà della vittima” nonostante la sua presenza gli venisse “segnalata da altri bagnanti, non impendendone il conseguente decesso per annegamento”.

Disposta l’autopsia

Perugia Today scrive che venerdì 22 agosto verrà svolta l’autopsia sul corpo dell’avvocato. La Procura di Pordenone ha incaricato il medico legale Antonello Cirnelli. L’indagato è difeso dall’avvocato Aldo Masserut.

Recentemente le indagini a carico di un bagnino si sono concluse con una doppia tragedia: Matteo Formenti, un assistente bagnanti, era indagato a seguito della morte per annegamento di un bambino durante il suo turno di lavoro. Formenti si è tolto la vita a Cologne, nel Bresciano.