Avvocato Pierfrancesco Broccio aggredito a Messina con l'acido, arrestata cliente che aveva tentato la fuga

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Dopo due giorni di fuga, la donna che ha aggredito l’avvocato Pierfrancesco Broccio a Messina è stata arrestata. La 47enne è stata condotta in carcere. L’ex legale si trova invece ancora ricoverato al Centro Grandi Ustioni dell’ospedale Cannizzaro di Catania, con ustioni sul 20% del corpo. Si è appreso che la donna nel 2007 era stata arrestata per l’omicidio del marito. Quando ha telefonato all’avvocato, era per chiedere una consulenza: poi l’aggressione.

Aggressione con acido: arrestata

È stata fermata dai Carabinieri del Comando Provinciale di Catania la quarantasettenne che aveva aggredito il suo avvocato a Messina. Dopo due giorni di fuga, la donna è stata rintracciata in una via di Catania.

È stata condotta in carcere, dove attende di conoscere il provvedimento cautelare previsto per l’aggressione (è indagata per lesioni aggravate) a Pierfrancesco Broccio. Quest’ultimo nel frattempo è ancora ricoverato in Terapia Intensiva al Centro Grandi Ustioni dell’ospedale Cannizzaro di Catania.

Si è scoperto che la donna aveva già scontato una condanna per l’omicidio del marito nell’ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese.

La ricostruzione della dinamica

A permettere la ricostruzione della dinamica dell’aggressione è stato lo stesso avvocato, rimasto sempre vigile e lucido, che ha potuto raccontare quanto accaduto. La donna lo aveva chiamato per una consulenza e l’avvocato si era recato alla stazione di Messina per accoglierla dopo il suo viaggio da Catania.

Una volta in macchina, l’avvocato racconta che la donna appariva normale e solo arrivati sotto lo studio ha detto di avere sete, tirando fuori una bottiglietta. Da questa ha iniziato a schizzargli l’acido addosso. Broccio racconta di essere stato colpito al lato destro del viso e di aver alzato il braccio per proteggersi gli occhi.

Una volta fuori dall’auto ha tentato di chiudere la donna all’interno per chiamare i soccorsi, ma persino le chiavi gli si sono sciolte in mano. Corso all’interno dello studio, ha chiamato i soccorsi e si è gettato sotto la doccia per eliminare l’acido, che gli aveva già bucato vestiti e pelle.

Come sta l’avvocato?

Pierfrancesco Broccio ha raccontato il forte dolore provato nel momento in cui l’acido ha toccato la sua pelle. Al momento si trova ancora in Terapia Intensiva, ma le sue condizioni stanno migliorando. Non può muovere il braccio, ma si dice fortunato per essere riuscito a proteggersi gli occhi, altrimenti avrebbe perso la vista.

Ha riportato ustioni sul 20% del corpo e la prognosi resta riservata; il dato positivo è che non è in pericolo di vita.

In un’intervista ha dichiarato di sapere quale sia il movente della donna, o quantomeno di poterlo immaginare, ma di non volerlo rendere pubblico per rispetto nei confronti delle indagini e degli inquirenti.