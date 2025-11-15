Axenia Manoli morta a Cave nel bosco, scomparsa dopo aver portato i figli a scuola: la denuncia e il biglietto

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Il corpo di Axenia Manoli è stato trovato privo di vita nel bosco sopra via del Pratarone a Cave (Roma). La 31enne di origine moldava era scomparsa il 13 novembre, dopo aver accompagnato come sempre i bimbi a scuola. La donna si era trasferita nel paese a sud della Capitale due anni fa per rifarsi una vita dopo aver denunciato l’ex marito violento. L’allarme è stato dato dal compagno, è giallo sulla sua morte.

Axenia Manoli morta nel bosco a Cave

Axenia Manoli viveva poco distante dal luogo del ritrovamento insieme ai due figli, di 7 e 11 anni e lavorava come cameriera nel ristorante cinese Joya.

Il corpo è stato trovato il 14 novembre dopo che le forze dell’ordine hanno individuato l’auto della donna.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà

Il luogo in cui è stata trovata morta Axenia Manoli

Utilizzando il Gps dell’assicurazione Rc auto, la Yaris è stata segnalata nel bosco del Pratarone. Poco distante, 200 metri circa, è stata rinvenuta la giovane senza vita, legata con una corda al ramo di un albero.

Sul posto, in poco tempo, sono arrivati i carabinieri della locale stazione, i vigili del fuoco, la polizia locale.

L’area è stata delimitata e chiusa a chiunque, per evitare contaminazioni e sul posto sono arrivati anche il medico legale, gli uomini del Nucleo investigativo dell’Arma e la Scientifica di Frascati.

All’apparenza sembra che la 31enne abbia compiuto un gesto volontario, ma proseguono le indagini.

La scomparsa di Axenia Manoli

Il pomeriggio di giovedì 13 novembre Axenia non si era presentata al lavoro. Il compagno, con cui viveva da qualche tempo, si è quindi rivolto ai carabinieri della locale stazione che, insieme all’associazione Penelope, hanno avviato le prime ricerche.

Quando la donna era uscita di casa indossava un paio di jeans e una felpa e guidava la propria Toyota Yaris nera. Axenia era conosciuta da tutti come una madre amorevole e una donna estremamente gentile e solare.

Come riporta Il messaggero, un’amica già la prima sera ha affermato che è “impossibile che sia andata via abbandonando i bambini”.

Il mistero sul biglietto trovato a casa

Il compagno avrebbe riferito agli investigatori di aver trovato un biglietto in casa, nel quale la ragazza si scusava per non aver fatto abbastanza per i figli.

A quanto emerge, però, il testo non manifesterebbe intenzioni autolesioniste. I carabinieri, coordinati dal magistrato della Procura della Repubblica di Tivoli, raccolgono tutti gli elementi, senza lasciare nulla al caso.