Otto arresti e oltre 290 kg di marijuana sequestrati sono il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta giovedì 28 agosto nell’agro del Comune di Villaurbana (Oristano). L’intervento, coordinato dal Comando Provinciale dei Carabinieri, ha visto coinvolte diverse unità specializzate e si è concluso con la scoperta di una maxi coltivazione illegale di cannabis. Gli arrestati, tra cui cinque cittadini colombiani, sono stati sorpresi all’interno di un capannone mentre lavoravano la sostanza stupefacente. L’operazione è stata disposta per contrastare il crescente fenomeno del traffico di droga nella zona.

Operazione congiunta: la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’operazione è stata pianificata nell’ambito di una più ampia strategia di prevenzione e repressione dei reati legati agli stupefacenti. Il blitz è stato portato a termine grazie alla collaborazione tra la Sezione Operativa di Oristano, lo Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, militari delle Compagnie di Oristano, Mogoro e Ghilarza, un elicottero dell’11° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Elmas e il supporto tecnico-scientifico dei militari del RIS di Cagliari. L’azione congiunta ha permesso di sorprendere in flagranza otto persone all’interno di un’azienda agricola, dove era stata allestita una vera e propria centrale di produzione di marijuana.

La scoperta della maxi piantagione

La svolta nelle indagini è arrivata grazie a un servizio di aerocooperazione tra il personale della Compagnia Carabinieri di Oristano e lo Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sardegna”. L’attività di sorvolo ha consentito di individuare una vasta coltivazione composta da 4506 piante di cannabis, con un’altezza variabile tra 0,80 e 1,30 metri. Le piante erano irrigate tramite un sofisticato impianto a goccia alimentato da un pozzo con pompa sommersa, segno di una gestione professionale e organizzata. Il periodo scelto per l’operazione non è stato casuale: la fine di agosto rappresenta infatti il momento più adatto per la raccolta della marijuana, quando la pianta raggiunge il massimo sviluppo e il principio attivo THC si concentra maggiormente.

Il blitz e gli arresti in flagranza

Durante il blitz, i militari hanno fatto irruzione in un capannone dell’azienda agricola, sorprendendo otto persone – tra cui cinque cittadini colombiani – intenti a sbocciolare un ingente quantitativo di marijuana. Gli arrestati sono stati colti in flagranza di reato, mentre erano impegnati nella lavorazione della sostanza. Gli accertamenti eseguiti dal RIS di Cagliari hanno confermato che la marijuana presentava un livello di THC superiore ai limiti consentiti dalla legge, rendendo la sostanza particolarmente pericolosa e destinata al mercato illecito.

Il sequestro: marijuana, denaro e materiale per il confezionamento

La perquisizione all’interno dell’azienda agricola ha portato al rinvenimento di diversi sacchi contenenti porzioni essiccate di piante di cannabis indica con boccioli, oltre a contenitori di plastica colmi di boccioli di cannabis. In totale sono stati sequestrati 290 kg di marijuana pronta per essere immessa sul mercato. Oltre alla droga, i militari hanno trovato denaro contante e materiale per il confezionamento, elementi che confermano l’esistenza di una filiera ben strutturata per la produzione e la distribuzione della sostanza. Il valore della merce sequestrata, se immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare centinaia di migliaia di euro alle organizzazioni criminali coinvolte.

Un’organizzazione internazionale dietro la coltivazione

La presenza di cinque cittadini colombiani tra gli arrestati ha fatto emergere l’ipotesi, avanzata dal Comandante Provinciale Colonnello Steven Chenet, di un’organizzazione internazionale dedita alla coltivazione, produzione e distribuzione di droga. Secondo quanto dichiarato dalle autorità, il gruppo avrebbe messo in piedi un vero e proprio sistema imprenditoriale, capace di gestire tutte le fasi della filiera, dalla coltivazione alla lavorazione, fino al confezionamento e alla distribuzione della marijuana. La professionalità riscontrata nella gestione della piantagione e la presenza di personale specializzato suggeriscono un collegamento con reti criminali transnazionali, in grado di sfruttare le competenze e le risorse di soggetti provenienti da paesi con una lunga tradizione nella coltivazione di cannabis.

Le conseguenze per gli arrestati

Gli otto arrestati sono stati trasferiti presso la Casa di Reclusione di Oristano – Massama, dove rimangono a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il provvedimento eseguito rappresenta una misura pre-cautelare adottata d’iniziativa dalla Polizia Giudiziaria nell’ambito delle indagini preliminari. Come previsto dalla legge, gli indagati sono da considerarsi presunti innocenti fino a sentenza definitiva e hanno diritto a presentare eventuali mezzi di impugnazione contro il provvedimento restrittivo. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per individuare altri soggetti coinvolti nella rete di produzione e distribuzione della droga.

Il ruolo delle forze dell’ordine e i controlli sul territorio

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Oristano ha sottolineato l’importanza di operazioni come questa per garantire la sicurezza della comunità e contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti. I controlli sul territorio proseguiranno anche nei prossimi mesi, con particolare attenzione alle aree rurali e alle aziende agricole, spesso utilizzate come copertura per attività illecite. L’obiettivo è quello di prevenire la diffusione della droga e tutelare la salute pubblica, colpendo le organizzazioni criminali che traggono profitto dal mercato degli stupefacenti.

Un fenomeno in crescita: il traffico di marijuana in Sardegna

L’operazione condotta a Villaurbana si inserisce in un contesto più ampio di contrasto al traffico di droga in Sardegna. Negli ultimi anni, l’isola è diventata uno snodo importante per la coltivazione e la distribuzione di marijuana, grazie alle caratteristiche del territorio e al clima favorevole. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli, riuscendo a smantellare numerose piantagioni e a sequestrare ingenti quantitativi di sostanza. Tuttavia, la presenza di organizzazioni internazionali e la crescente domanda sul mercato illegale rendono la lotta al traffico di stupefacenti una sfida sempre più complessa.

L’impatto sulla comunità locale

L’operazione di Villaurbana ha avuto un forte impatto sulla comunità locale, che ha espresso apprezzamento per l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza e la legalità. La scoperta di una maxi coltivazione di marijuana in un’azienda agricola ha suscitato preoccupazione tra i residenti, preoccupati per le possibili ripercussioni sul territorio e per il rischio di infiltrazioni criminali. Le autorità hanno ribadito la volontà di proseguire con determinazione nella lotta al traffico di droga, invitando i cittadini a collaborare segnalando eventuali situazioni sospette.

Conclusioni: una vittoria nella lotta alla droga

L’operazione condotta dai Carabinieri rappresenta un importante successo nella lotta al traffico di stupefacenti in Sardegna. La collaborazione tra diverse unità specializzate e l’utilizzo di tecnologie avanzate hanno permesso di smantellare una delle più grandi coltivazioni di marijuana mai scoperte nella regione. Gli otto arresti e il sequestro di 290 kg di droga costituiscono un duro colpo per le organizzazioni criminali attive sul territorio. Le indagini proseguiranno per individuare eventuali complici e ricostruire la rete di distribuzione, mentre i controlli delle forze dell’ordine continueranno senza sosta per garantire la sicurezza dei cittadini e contrastare ogni forma di reato legato agli stupefacenti.

