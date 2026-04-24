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È di 99 violazioni al Codice della Strada e oltre 85.740 euro di sanzioni il bilancio di un controllo condotto dalla Polizia di Stato e dall’Ispettorato del Lavoro presso un’azienda di autotrasporto nella provincia di Bari. L’operazione, svolta per contrastare pratiche illecite nella gestione dei tempi di guida e riposo, ha portato anche alla decurtazione di 990 punti dalle patenti dei conducenti professionali.

Controlli congiunti e analisi dei dati

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il controllo è stato effettuato da personale della Polizia Stradale della Sottosezione di Bari insieme agli ispettori dell’Ispettorato del Lavoro dell’Area Metropolitana. L’azienda di autotrasporto sottoposta a verifica opera sia a livello nazionale che internazionale e dispone di un ampio parco veicolare.

Esame dei tachigrafi e periodo di riferimento

Durante l’attività ispettiva, gli agenti hanno esaminato i dati estrapolati dai tachigrafi installati sui mezzi dell’azienda, riferiti a un periodo di 92 giorni del 2025. L’analisi dei record ha permesso di ricostruire le modalità operative dei conducenti e di individuare eventuali irregolarità nella gestione dei tempi di guida e di riposo.

Prassi aziendali per eludere i controlli

Dall’esame dei dati è emersa una prassi consolidata da parte dell’azienda, finalizzata a eludere i controlli previsti dalla disciplina comunitaria REG CE 561/2006. In particolare, sono state riscontrate manovre fraudolente per dilazionare i periodi di guida e di riposo, in violazione delle norme che regolano la sicurezza stradale e la tutela dei lavoratori.

Violazioni accertate e sanzioni

Le attività di controllo hanno portato all’accertamento e alla verbalizzazione di 99 violazioni al Codice della Strada, riguardanti l’uso improprio del tachigrafo e la gestione irregolare dei tempi di guida e riposo dei conducenti professionali. Le sanzioni comminate ammontano complessivamente a 85.740 euro, mentre sono stati decurtati 990 punti dalle patenti dei conducenti coinvolti.

Implicazioni per la sicurezza e la concorrenza

Secondo quanto riportato dalla Polizia di Stato, tali condotte rappresentano un grave pericolo per la circolazione stradale, mettendo a rischio la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Inoltre, queste pratiche alimentano il fenomeno della concorrenza sleale tra gli operatori del settore dell’autotrasporto, danneggiando le aziende che rispettano le normative vigenti.

IPA