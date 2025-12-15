Azienda iRobot creatore di Roomba dichiara bancarotta, americana dell'aspirapolvere diventerà cinese

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

iRobot, storica azienda americana dei robot aspirapolvere Roomba, ha avviato la procedura di fallimento e passerà sotto il controllo delle asiatiche Shenzhen Picea Robotics e Santrum Hong Kong. La società che per decenni ha guidato il settore cede il passo alla concorrenza cinese, che continua a dominare sempre più il mercato globale della robotica domestica.

Roomba addio, fine di un’era

Può essere considerata la fine di un’era: per decenni, quando si parlava di un robot aspirapolvere si pensava quasi sicuramente al Roomba, iconico prodotto dell’azienda statunitense iRobot. Il dispositivo che in qualche modo fece da pioniere all’ingresso in casa della robotica, sta per vedere il tramonto della sua gloriosa stagione.

Il gruppo americano ha infatti avviato una procedura di ristrutturazione ai sensi del Capitolo 11 della legge fallimentare statunitense, annunciando l’uscita dal mercato azionario e il trasferimento delle proprie attività sotto il controllo di due soggetti cinesi.

iRobot è fallita per un insieme di fattori: fra questi, la concorrenza ormai insostenibile della Cina

iRobot alza bandiera bianca

L’accordo prevede che iRobot venga acquisita dal suo principale finanziatore e partner industriale, Shenzhen Picea Robotics Co., insieme a Santrum Hong Kong Co., segnando un cambio di proprietà destinato a ridefinire il futuro del marchio.

Secondo quanto comunicato dall’amministratore delegato Gary Cohen, l’operazione rappresenta un passaggio decisivo per mettere in sicurezza l’azienda nel lungo periodo.

La ristrutturazione, ha spiegato, consentirà di rafforzare la struttura finanziaria e di garantire continuità operativa a clienti, partner e consumatori. Durante la procedura fallimentare, le attività proseguiranno senza interruzioni, almeno sul piano commerciale e dell’assistenza.

Il futuro dell’azienda

Una volta conclusa la transazione, l’azienda di robotica diventerà una società privata interamente controllata da Picea, con il conseguente ritiro delle azioni dal Nasdaq.

Fondata nel 1990 da un gruppo di ingegneri del MIT e sbarcata in Borsa nel 2005, iRobot aveva già lanciato un segnale d’allarme nei mesi scorsi, dichiarando l’esistenza di dubbi sostanziali sulla propria capacità di continuare a operare.

A pesare sono stati fattori diversi: catene di fornitura instabili, aumento dei costi, domanda più debole e un contesto macroeconomico sfavorevole. Ma il nodo centrale è stato l’intensificarsi della concorrenza asiatica, in particolare cinese.

A gennaio 2024, Amazon aveva già rinunciato all’acquisizione di iRobot, giudicando improbabile l’approvazione dell’operazione da parte delle autorità europee per la concorrenza. Dopo il fallimento dell’accordo, l’azienda ha avviato un drastico piano di ristrutturazione che ha comportato il taglio di oltre metà della forza lavoro.

Chi è Shenzhen Picea Robotics

Shenzhen Picea Robotics Co. è una società cinese specializzata nella progettazione e produzione di robot per la pulizia domestica. L’azienda opera come produttore e fornitore tecnologico per diversi marchi internazionali, occupandosi sia di hardware sia di componenti chiave come sistemi di navigazione, sensori e motori.

Picea realizza robot aspirapolvere e lavapavimenti destinati al mercato globale, con una forte integrazione tra manifattura, ricerca e sviluppo. Il controllo di iRobot rappresenta un salto di scala strategico, consentendo a Picea di acquisire un marchio storico e una base tecnologica consolidata.