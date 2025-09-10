Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Falsi imprenditori agricoli sono stati accusati di aver trasformato aziende lecite palermitane in centri di produzione di canapa indiana, con un giro d’affari che ha superato il mezzo milione di euro. L’operazione, denominata “Purple”, è stata condotta dalla Polizia di Stato tra dicembre 2023 e giugno 2024 nei comuni di Partinico, Cinisi e Trappeto, portando a quattro arresti domiciliari e due obblighi di dimora per traffico di sostanze stupefacenti.

Le indagini: aziende agricole come copertura per il traffico di droga

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’inchiesta ha preso avvio dopo che gli investigatori del Commissariato di P.S. “Partinico” hanno notato movimenti sospetti attorno ad alcune aziende agricole della zona. Le attività investigative, durate sei mesi, hanno incluso pedinamenti, osservazioni e intercettazioni telefoniche e telematiche, che hanno permesso di ricostruire la rete criminale dedita a coltivazione, produzione, trasporto, cessione e vendita di sostanze stupefacenti.

Il modus operandi: la canapa light come copertura

Gli indagati, secondo quanto emerso dalle indagini, avevano messo in piedi un sofisticato sistema per eludere i controlli delle forze dell’ordine. Formalmente, le aziende risultavano dedite alla coltivazione di canapa light, legale in Italia. In realtà, all’interno delle coltivazioni legali, venivano occultate piante di canapa indiana ad alto contenuto di principio attivo Delta 9 THC, con percentuali comprese tra 12% e 20%, ben oltre il limite di legge dello 0,2%. Questa varietà, denominata “Purple”, era destinata al mercato illegale, dove avrebbe fruttato ingenti profitti.

Ruoli e organizzazione del gruppo criminale

Le indagini hanno messo in luce una struttura organizzativa ben definita, nella quale ciascuno dei sei indagati aveva compiti precisi ma interscambiabili. Oltre alla progettazione delle attività illecite, tutti partecipavano materialmente alla coltivazione, essiccazione e confezionamento della marijuana. La disponibilità di terreni agricoli e di macchinari per la pulitura delle foglie di marijuana ha facilitato la produzione su larga scala.

Il territorio: condizioni ideali per la coltivazione

La zona di Partinico si è rivelata particolarmente adatta alla coltivazione della cannabis grazie all’esposizione e alle condizioni climatiche favorevoli. Gli indagati hanno sfruttato queste caratteristiche per realizzare numerose coltivazioni illecite durante il periodo oggetto di indagine. La produzione era organizzata in modo da garantire continuità e qualità, attraverso uno studio accurato del ciclo produttivo della pianta.

Il sequestro e il valore economico dell’operazione

Nel corso delle indagini, la Polizia di Stato ha sequestrato diverse centinaia di kg di sostanza stupefacente, per un valore complessivo che supera il mezzo milione di euro. Il sequestro rappresenta un duro colpo per il mercato illegale della droga nella zona e testimonia l’efficacia delle strategie investigative adottate.

Le misure cautelari: arresti domiciliari e obblighi di dimora

L’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Palermo, su richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto quattro arresti domiciliari e due obblighi di dimora nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili dei reati legati al traffico di sostanze stupefacenti. Le misure sono state eseguite dagli agenti della Polizia di Stato, che hanno agito con il supporto di tecnologie avanzate e metodi investigativi tradizionali.

La copertura legale: aziende agricole e canapa light

Un aspetto centrale dell’indagine riguarda l’uso di aziende agricole formalmente in regola, che fungevano da copertura per le attività illecite. Le coltivazioni di canapa light, perfettamente legali, venivano utilizzate per nascondere tra i filari le piante di canapa indiana ad alto contenuto di THC. Questo stratagemma ha permesso agli indagati di operare indisturbati per mesi, fino all’intervento delle forze dell’ordine.

Le tecniche investigative: intercettazioni e pedinamenti

Gli investigatori hanno fatto ricorso a una combinazione di tecniche tradizionali e moderne per smascherare il sodalizio criminale. Le intercettazioni telefoniche e telematiche sono state fondamentali per raccogliere prove e ricostruire la filiera produttiva della marijuana. L’attività di osservazione e pedinamento ha consentito di monitorare i movimenti dei sospettati e di individuare i luoghi di produzione e stoccaggio della droga.

Il principio di presunzione di innocenza

È importante sottolineare che, come previsto dalla legge, la responsabilità penale delle persone coinvolte sarà accertata solo al termine del processo e dopo l’eventuale emissione di sentenze definitive. Fino ad allora, gli indagati devono essere considerati innocenti.

Impatto sull’economia locale e sulle comunità

L’operazione “Purple” ha messo in luce come il fenomeno del traffico di droga possa infiltrarsi anche in settori apparentemente leciti come quello agricolo. Il giro d’affari stimato, superiore al mezzo milione di euro, dimostra la portata economica del fenomeno e i rischi per l’economia legale e la sicurezza delle comunità locali.

Conclusioni e sviluppi futuri

L’inchiesta rappresenta un esempio di come la collaborazione tra Procura, Polizia di Stato e autorità giudiziarie possa portare a risultati concreti nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti. Le indagini proseguiranno per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per prevenire il ripetersi di simili fenomeni nel territorio di Palermo e provincia.

