Azioni Ferrari crollate in Borsa nonostante il miglioramento della guidance 2025 e l'annuncio sull'elettrico

Sono crollate in Borsa le azioni di Ferrari. Il titolo dell’azienda guidata da John Elkann, al giro di boa di metà seduta di giovedì 9 ottobre, ha perso il 12% nonostante i recenti annunci sul miglioramento della guidance 2025 e sull’elettrico fatti durante il Capital Markets Day. A quest’ultimo proposito, è stato reso noto che la Ferrari elettrica sarà un’aggiunta all’offerta dei modelli di gamma.

La situazione di Ferrari in Borsa

La Borsa di Milano, a metà della seduta di giovedì 9 ottobre, procede in netto calo con il Ftse Mib che ha lasciato sul terreno l’1,01% a 43.052 punti.

Ciò che spicca, in particolare, è il crollo di Ferrari, che ha perso il 12%.

Il piano strategico di Ferrari

Il calo di Ferrari in Borsa segue l’annuncio sul miglioramento della guidance 2025.

In occasione del Capital Markets Day, Antonio Picca Piccon, responsabile finanziario di Ferrari, ha reso noto che Ferrari ha rivisto al rialzo i target finanziari 2025, superando così i target di profittabilità del piano strategico al 2026 con un anno di anticipo: i ricavi sono attesi sopra i 7,1 miliardi (la precedente stima era maggiore di 7), l’ebitda adjusted oltre 2,7 miliardi (era oltre 2,68), l’indebitamento finanziario oltre 1,30 miliardi (era oltre 1,20).

Nel Piano Strategico 2030 Ferrari punta, invece, a raggiungere ricavi netti pari a circa 9 miliardi, con un tasso di crescita annuale composto di circa il 5%, trainato principalmente da Sports Cars e dalle altre attività legate alle vetture, sostenuto dalla visibilità garantita dal portafoglio ordini. L’aumento dei ricavi è legato all’arricchimento del mix prodotto con le personalizzazioni. Anche i ricavi dalle attività Racing e Lifestyle contribuiranno in modo positivo alla performance.

Ferrari prevede quattro nuovi lanci per anno, in media, tra il 2026 e il 2030. La Ferrari elettrica sarà un’aggiunta all’offerta dei modelli di gamma. Nel 2030 è previsto che l’offerta di prodotti sarà per il 40% Ice, 40% ibrida e 20% elettrica.

Le parole del presidente di Ferrari John Elkann

Durante il Capital Markets Day, il presidente di Ferrari John Elkann ha preso un impegno con i tifosi “ansiosi di vederci vincere in Formula 1 come stiamo facendo nelle gare di endurance”. E ha detto: “Sia ben chiaro: questa per me è una questione personale. Mi impegno in qualità di presidente, di azionista di maggioranza e, soprattutto, nel nome di una passione che per me dura da tutta una vita: quella per Ferrari”.

John Elkann ha anche dichiarato: “Quando Ferrari ha fatto il suo debutto in Borsa, il 21 ottobre 2015, il mondo ha rivolto la sua attenzione verso di noi. Molti si sono chiesti se un’azienda costruita sulla passione, sull’innovazione e sull’artigianalità potesse dare prova del suo valore anche sotto la ferrea disciplina dei mercati dei capitali. A distanza di 10 anni, la risposta a questa domanda emerge con chiarezza: Ferrari è oggi un’azienda ancora più forte”.

Il presidente di Ferrari ha aggiunto ancora: “I traguardi raggiunti non sono solo numeri, ma sono la prova del nostro impegno”.