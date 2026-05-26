Azioni Ferrari in calo dopo il lancio di Luce, la nuova auto elettrica fa scivolare il Cavallino in Borsa

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Le azioni Ferrari sono in netto calo dopo il lancio di Luce, la nuova auto elettrica presentata dall’azienda di Maranello. In Borsa, la reazione alla nuova rivoluzionaria rossa è stata fredda tanto che il titolo del Cavallino Rampante ha patito un calo del 7%, toccando un minimo di 285,80 euro, prima di un leggero rialzo.

Azioni Ferrari male in Borsa dopo il lancio di Luce

Sono ore concitate quelle che sta vivendo l’azienda Ferrari. La casa automobilistica di Maranello ha presentato ufficialmente Luce, la sua prima vettura 100% elettrica ma la reazione dei mercati è stata piuttosto fredda.

In Borsa il titolo della Rossa è scivolato in coda al principale listino di Piazza Affari (Ftse Mib -0,47%) e sta cedendo circa il 6% a 291 euro per azione.

Le parole dei dirigenti del Cavallino

Come spiega Il Sole 24 Ore, una reazione del genere per un prodotto così divisivo e di rottura rispetto al passato era attesa anche se sono da valutare le proporzioni di questa fredda accoglienza in Borsa. A far tentennare gli analisti sono sia il prezzo elevato della nuova Luce che la scelta, fatta da Ferrari, di puntare sull’elettrico mentre concorrenti come Porsche e Lamborghini stanno rallentando in questo ambito.

Il crollo delle azioni Ferrari si colloca in un periodo già difficile per il Cavallino che, negli ultimi mesi, aveva fatto segnare perdite superiori al 30%. Benedetto Vigna, Ceo di Ferrari, ha elogiato "il coraggio di osare" dimostrato, John Elkann, Ferrari Chairman, ha parlato di "punto di vista multidisciplinare non convenzionale" e di un "modello che tramanda nel futuro i valori che rendono la Ferrari immediatamente riconoscibile in tutto il mondo".

La Ferrari Luce – il cui prezzo parte da 550 mila euro – è stata svelata il 25 maggio alla Vela di Calatrava a Roma. Inoltre, è stata presentata al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Palazzo del Quirinale.

Parla l’ex presidente Montezemolo

Non sono tardate ad arrivare anche le parole in merito di Luca Cordero di Montezemolo, ex presidente Ferrari dal 1991 al 2014.

A margine dell’assemblea di Confindustria e interrogato sulla nuova Ferrari Luce, questi ha prima provato a celare il suo malcontento e poi ha attaccato i vertici dell’azienda di Maranello con parole molto dure.

Come riporta Askanews, Montezemolo ha affermato: "Se dovessi dire quello che penso farei del male alla Ferrari. Si rischia la distruzione di un mito, mi dispiace moltissimo. Spero che si tolga il cavallino, almeno, da quella macchina. Questa sicuramente è una macchina che almeno i cinesi non ci copieranno".

La nuova auto Ferrari

A spaventare i mercati e far andare giù le azioni Ferrari potrebbe essere stato un insieme di fattori nuovi di cui Luce si fa portavoce. La nuova vettura è la prima interamente elettrica prodotta a Maranello, l’esempio più fulgido della strategia multi-energia annunciata dal Cavallino.

Luce rappresenta una rottura forte con la tradizione Ferrari, perché è una elettrica berlina a quattro/cinque porte e con cinque posti, una prima volta assoluta per la Rossa.

Per tanti è già una delle auto più divisive della storia ed è considerata la più controversa Ferrari di sempre, ben diversa dalle classiche sportive cui la casa di Maranello ha abituato i suoi estimatori.